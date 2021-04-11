Buldan'da zabıta memuru, yolda bulduğu 14 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde zabıta memuru, bulduğu 14 bin lirayı sahibine teslim etti.

Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki Ziraat Bankası önünde denetim yaptığı sırada yerde bir poşet gördü.

Poşet içinde bir miktar para olduğunu fark eden ekipler bankadan paranın sahibine ulaştı.

Zabıta Müdürlüğünde poşet içinde 14 bin lira olduğu tespit edilen para emekli öğretmen Mehmet Özdemir'e teslim edilmek üzere belediyeye çağrıldı.

Özdemir burada yaptığı açıklamada parayı bulan belediye görevlilerine teşekkür ederek, "Bu para benim için çok önemliydi. Kaybolsaydı çok mağdur olacaktım. Dürüst davranışından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ise ekiplerinin örnek bir davranış sergilediğini anlatarak, "Buldan Belediyesi zabıtasına yakışan bir davranışta bulunan zabıta ekibimize tebrik ediyorum. Sergilediği bu davranışla kurumumuzun güvenirliliğini pekiştirmiş oldu. Bizim için vatandaşımızın güven duygusunu kazanmak her şeyden önemli." diye konuştu.