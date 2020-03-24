Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika Spor

Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı

24 dakika önce

- Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüsüne karşı videolu 'evde kalın' mesajı yayınladı.

- Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüsüne karşı videolu 'evde kalın' mesajı yayınladı.

Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren ve aradan geçen süre içerisinde dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkisini altına alana korona virüse karşı önlemler arttırılırken, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarılarda artmaya başladı.

Vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrı yapanlar listesine Denizlispor'un Teknik Hocası Bülent Uygun'da katıldı. Uygun yayınladığı videolu mesajda vatandaşlara, "Canım Türkiyem, lütfen evinde kal. Sevgili Denizlililer, Allah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip virüsü değil, bu öldürücü bir salgın ve dolayısıyla hepiniz birer doktor gibi hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın, Allah rızası için kalın, lütfen kalın. Çünkü ülken için, vatan için, kalman gereken bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizde kaldığınızda da sevgiyle bakın, aşkla bakın, son defaymış gibi, ilk defaymış gibi aşk içinde sağlıcakla kalın." diyerek evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı

Bülent Uygun, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:42 Kaynak: İHA

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