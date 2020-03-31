Bülent Uygun: Küme düşme olmasın

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın ligde kalan maçların Antalya'da oynatılarak sezonun bitirilmesi teklifine teknik direktörlerden yanıt geldi.



Fanatik Gazetesi Yazarı Tunç Kayacı, söz konusu teklifi Süper Lig hocalarından Hikmet Karaman, Bülent Korkmaz ve Bülent Uygun'a sordu.



Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun:



"Mayıs'ın 2. haftası başlayabiliriz, hem ülke her gün maç izlemiş olur. Haziran 2. haftası da sezon biter. ya da olağanüstü durumdan dolayı lig tatil edilir, bu süreç tescil edilir. Küme düşme olmaz, alt kademeden 4 takım çıkar, lig 22 takımlı olur. Seneye ise 5 takım düşer, 3 takım çıkar. Küme düşen takımlar kapanmaya kadar gideceğinden şampiyonluktan daha önemlidir düşmenin olmaması"



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:



"Antalya fikri de mantıklı ama sorun bence stat. Herkes büyük statta oynamak ister. Kamp açısından uygun ama statlar karşılamayabilir. Ben de İstanbul'u önermiştim. 5 büyük stat var. Fikirlere saygı duyuyorum ama bence UEFA'nın birkaç hafta içinde alacağı karara göre hareket edersek çok daha mantıklı olur. Acele etmek yerine ortamı doğru değerlendirmeliyiz."



Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:



"Şu anda bunları konuşabilecek durumda değiliz. Ben sadece bilim insanlarını baz alıyorum. Bu iş sadece fizik değil, psikolojik kısmı en önemlisi. imsenin önünü göremediği bir belirsizlik ortamı söz konusu. UEFA da dahil bu bilim insanlarının karar vereceği bir dönem. İdman sahada yapılır, evde yapılan çalışmalar da bir yere kadar."



