Bulgaristan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi

Bulgaristan'da yerelsaatle 15.26'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin güneyindeki Filibe yakınları olarak açıklandı.
Deprem, Edirne'ye 169 kilometre uzaklıkta meydana gelirken sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak belirtildi.
Öte yandan Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak verdi. Sarsıntı Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da hissedildi.
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