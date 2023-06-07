Bulgaristan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi - Son Dakika
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Bulgaristan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi

07.06.2023 16:11

Bulgaristan'da yerel saatle 15.26'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin güneyindeki Filibe yakınları olarak açıklandı. Deprem, Edirne'ye 169 kilometre uzaklıkta meydana gelirken sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da hissedildi.

Bulgaristan'da yerelsaatle 15.26'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin güneyindeki Filibe yakınları olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Edirne'ye 169 kilometre uzaklıkta meydana gelirken sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak belirtildi.

KOMŞU ÜLKELER DE SALLANDI

Öte yandan Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak verdi. Sarsıntı Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da hissedildi.

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Bulgaristan, Edirne, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi - Son Dakika
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