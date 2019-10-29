Türk sanatçıların seramik, resim ve heykel alanındaki çalışmalarının yer aldığı "Anadolu Uygarlıkları ve Göbeklitepe'den İzler" sergisi başkent Sofya'da açıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonunda ve Türkiye Kültür Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergi, Sofya'da bir otelde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, AA muhabirine açılışta yaptığı açıklamada, "Amacımız Göbeklitepe Yılı olması vesilesiyle Göbeklitepe'yi de tanıtmak ve aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'mızın olduğu bu güzel haftayı böyle güzel etkinliklerle kutlamak. Bulgar dostlarımızla ve tabiatıyla soydaşlarımızla olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Serginin küratörü Siret Uyanık da serginin İstanbul ve Ankara'dan sonra Sofya'ya geldiğini belirterek, "22 sanatçı, Anadolu'dan, eşsiz kültürel zenginliğe sahip ülkemizin topraklarından aldıkları ilhamla, çağdaş sanat yorumlarıyla eserler oluşturdular ve çok güzel bir koleksiyon hazırladık." ifadesini kullandı.

Sergide, Türkiye'den sanatçıların Anadolu uygarlıkları ve Göbeklitepe'den esintiler içeren seramik, resim ve heykel alanında 23 çalışması yer alıyor.

Bulgar ressam Peter Mitchev de eserleriyle sergiye konuk ressam olarak katılıyor.

Sergi, 30 Ekim'e kadar gezilebilecek.