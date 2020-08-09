Bulgaristan'daki orman yangını katlanarak büyüyor - Son Dakika

Bulgaristan'daki orman yangını katlanarak büyüyor

EDİRNE - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Bulgaristan- Türkiye sınırında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda alanda etkili oluyor.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangını üçüncü gününde devam ediyor. Tunca Nehri istikametine ilerleyen alevler, Edirne'nin sınır köylerinden Suakacağı köyünün karşı bölgesine ulaştı.

Ekipler sınır hattında teyakkuzda

Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

"Yoğun çaba içerisindeyiz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelere ilişkin valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ekiplerin gece gündüz sürekli yoğun çaba içerisinde olduğu vurgulanarak, "Cuma günü, Lalapaşa ilçemizde bulunan Hamzabeyli Sınır Kapımızın güneyinde, Bulgaristan topraklarında başlayan ve sınır hattı boyunca ilerleyen orman yangınının ülkemizi etkilememesi için bütün ekiplerimizle gece gündüz devam eden yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerine yer verildi.