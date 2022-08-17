Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor - Son Dakika
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Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor

17.08.2022 00:38

Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı.

Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor

EDİRNE - Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyor.

Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü'nde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Muhtar Ekici: "Köy halkı tedirgin"

Bulgaristan - Edirne sınırında büyük bir yangının meydana geldiğini ifade eden Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan Köy Muhtarı Özgün Ekici, rüzgarın etkisini artırması takdirinde alevlerin Tunca Nehri'ni aşarak Türkiye'ye sıçrayabileceğini belirterek, "Şu anda gördüğünüz gibi Bulgaristan'da orman yangını başladı. Yağmur yağışından dolayı yangında biraz azalma oldu ama yağmurun etkisini kaybetmesi sonucu alevler yeniden büyümeye başladı. Bizim itfaiyelerimiz de tedbir ve risk durumunda müdahale amaçlı sınır hattında hazır beklemektedir. Bu yangın bizim köyümüze 2 kilometre mesafede ama Tunca Nehri olduğundan dolayı rüzgar olmadığı sürece yangın bizim tarafa geçmez. Eğer rüzgar etkisini arttırırsa yangının bizim tarafa geçme durumu çok yüksek durumdadır. Köylü de bu durumdan dolayı tedirgin, zaten Bulgar'da 3-5 günde bir yangın çıkıyor. Tunca Nehri olduğundan dolayı bu tarafa sıçramadı ama kara parçalarda bizim tarafa bazı dönemlerde atlama yapabiliyor. Gece olduğu için alevler net bir şekilde görülebiliyor. Neredeyse Edirne büyüklüğünde bir şehir kadar büyük bir yangın var. Bizim sınırımızda herhangi bir risk durumunda itfaiyelerimiz teyakkuz halinde bekliyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor - Son Dakika

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