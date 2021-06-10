Bup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı - Son Dakika

Bingöl'de sağlık ekipleri arıcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Bup Dağı'nı aşarak ulaştıkları yaylada yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan onlarca mobil ekip, sırası gelmesine rağmen aşılanmadığı belirlenen kişilere ulaşmak için her gün dağları, tepeleri aşarak kilometrelerce yol katediyor. Sağlık ekipleri tarlada ve arazide çalışan vatandaşlara da bu hizmeti sunuyor.

Ekipler, arıcılık yapan 64 yaşındaki Müjdat Çakan ve 55 yaşındaki Ramazan Ayçiçek'e ulaşmak için zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi.

Pratisyen hekim Mürvet Korkmaz ile ebe Sehergül Tekin ve Zeynep Ebru Ulaş, zorlu ve virajlı yollardan geçerek Bup Dağı'nı aştı, 1700 rakıma sahip Kartal Yaylası'ndaki arıcılar Çakan ve Ayçiçek'e ulaştı.

Sağlık ekiplerini gördüklerinde büyük mutluluk yaşayan arıcılara kovanlarının başında aşı yapıldı. Arıcılar da sağlık çalışanlarına bal ikram etti.

Arıcı Müjdat Çakan, AA muhabirine, arazide çalıştıkları için aşı yaptırmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.

"Şoka girdim. Bu hizmeti beklemiyordum. Bize bu imkanı sağladığı için devletimize minnet borcumuz var. Sağlık ekipleri çok güler yüzlü, hiç tereddüt etmeden arıların yanına geldiler ve görevlerini yaptılar." diyen Çakan, ekiplere teşekkür etti.

Çakan, sağlık ekiplerinin fedakarca görev yaptığını, aşı için dağ başına kadar geldiklerini dile getirerek, "Onlara yapılan şiddeti, hakareti, zulmü kınıyorum." dedi.

Arıcı Ramazan Ayçiçek de sağlık ekiplerinin yaylaya kadar gelmesini beklemediğini ifade ederek, "Gerçekten şaşırdım. Arıcılar da unutulmadı, çok sevindim." diye konuştu.

"Çok dua alıyoruz"

Pratisyen hekim Korkmaz da aşının herkes için umut olduğunu belirterek, bu kapsamda aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

İşi itibarıyla aşı olmaya gidemeyenlere mesafe ve yer gözetmeksizin ulaştıklarının altını çizen Korkmaz, "Çok genç hastalarımızı dahi Kovid-19'dan üzülerek kaybettik. İyileşenler oldu ama kaybettiğimiz hastalarımız bizde daha çok iz bırakıyor. Şu an tüm umutlarımız aşıda. Vatandaşlar böyle bir imkanın ayaklarına geldiğini görünce çok şaşırıyor. 'Devlet bu hizmeti de mi getirdi?' diye şaşıranlar, mutlu olanlar çok. Çok dua alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ebe Tekin de aşı randevusu alan hastaları aradıklarını, çalıştığı veya bulunduğu yer neredeyse oraya gidip aşısını yaptıklarını kaydetti. Yaylaya da yaklaşık 2 saat yürüyerek ulaştıklarını anlatan Tekin, bu çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Ebe Ulaş da yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını aktararak, aşı sayesinde ölüm ve vaka sayısındaki düşüşten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ulaş, "Aşı bizim için bir kurtarıcı. Herkesin aşısını yaptırmasını ve sağlıklı bir yaşama dönmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.