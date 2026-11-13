Burak BIKIM, Aksaray Emlak ile Gayrimenkul Sektörüne Giriyor

Avrupa’daki ticari faaliyetlerini Türkiye’ye taşıma kararı alan girişimci Burak BIKIM, yatırım alanlarını genişletmek amacıyla yeni bir projeye odaklandı. Belçika’da taşımacılık sektöründe edindiği deneyimle iş hayatını sürdüren BIKIM, Aksaray’da kurmayı planladığı Aksaray Emlak şirketiyle gayrimenkul sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Yeni girişimin, yerel piyasanın ihtiyaçlarını dikkate alan ve uzun vadeli büyümeyi esas alan bir iş modeliyle faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Belçika’daki İş Birikimi Yeni Bir Sektöre Taşınıyor

Uzun vadeli yatırım anlayışını iş hayatının merkezine yerleştiren Burak BIKIM, Avrupa’da kazandığı ticari deneyimi Türkiye’de farklı alanlarda değerlendirmeyi hedefliyor.

Taşımacılık sektörünün gerektirdiği organizasyon, zaman yönetimi ve müşteri ilişkileri konusundaki birikimini gayrimenkul alanına aktarmayı planlayan BIKIM, yeni şirketinin kurumsal temellerini oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray’ın yatırım potansiyeline odaklanan girişimci, bölgedeki gayrimenkul hareketliliğini yakından takip ederek sektörde kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Aksaray Emlak İçin Dijital ve Kurumsal Yapılanma

Yeni yatırım kapsamında kurulması planlanan Aksaray Emlak, konut, ticari gayrimenkul, arsa ve yatırım amaçlı taşınmazlara yönelik hizmetler sunmayı hedefliyor.

Şirketin dijital platformu olarak hazırlanan aksarayemlak.com, gayrimenkul sahipleri ile potansiyel alıcıların buluşmasını kolaylaştıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Aksaray merkez ve ilçelerindeki gayrimenkul seçeneklerinin dijital ortamda tanıtılması, farklı bütçe ve ihtiyaçlara sahip kullanıcıların uygun seçeneklere ulaşabilmesi projenin öncelikleri arasında bulunuyor.

Ayrıca Türkiye dışında yaşayan vatandaşların Aksaray’daki gayrimenkul piyasasına erişimini kolaylaştıracak hizmetlerin geliştirilmesi de gelecek planları arasında değerlendiriliyor.

Burak BIKIM’den Güven ve Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Burak BIKIM’in yeni yatırım vizyonunda güvenilir ticari ilişkiler kurmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve istikrarlı büyüme sağlamak önemli bir yer tutuyor.

“Hedefimiz, Aksaray’da güvenle anılan ve nesiller boyunca değer üreten bir marka oluşturmak” yaklaşımı, girişimin uzun vadeli hedeflerini ortaya koyuyor.

Bu anlayış doğrultusunda şirketin, yalnızca gayrimenkul alım satım süreçlerine odaklanmak yerine müşterileriyle kalıcı ilişkiler geliştiren bir hizmet modeli benimsemesi planlanıyor.

Hedef Aksaray’da Kalıcı Bir Marka Oluşturmak

Türkiye’de yeni bir yatırım sürecine giren Burak BIKIM, Aksaray Emlak markasının zaman içerisinde bölgesel ölçekte tanınan ve tercih edilen bir gayrimenkul şirketine dönüşmesini hedefliyor.

Girişimin gelişim sürecinde dijital hizmetlerin güçlendirilmesi, yerel piyasa dinamiklerinin takip edilmesi ve kurumsal yapının aşamalı olarak büyütülmesi öngörülüyor.

Belçika’daki ticari faaliyetlerine devam ederken Türkiye’de de yatırım yapmaya hazırlanan BIKIM, bu adımı geleceğe yönelik iş planlarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Aksaray Emlak’ın kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından şirketin faaliyet alanları, sunacağı hizmetler ve açılış sürecine ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.