Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız - Son Dakika
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Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız

23.05.2022 14:11

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğlalı çilek üreticilerini ziyaret etti. Erbay, “Ülkemizde üretilen çileğin sadece yaklaşık yüzde 11’i ihraç edilmektedir. Çilek üretiminde 5. sırada olmamıza rağmen çilek ihracatında dünyada 12. sıradayız… Son beş yılda çilek ihracatımız yaklaşık bir buçuk kat artmıştır. Ancak buna rağmen dünya ile rekabet edebilecek düzeyde değiliz” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğlalı çilek üreticilerini ziyaret etti. Erbay, "Ülkemizde üretilen çileğin sadece yaklaşık yüzde 11'i ihraç edilmektedir. Çilek üretiminde 5. sırada olmamıza rağmen çilek ihracatında dünyada 12. sıradayız… Son beş yılda çilek ihracatımız yaklaşık bir buçuk kat artmıştır. Ancak buna rağmen dünya ile rekabet edebilecek düzeyde değiliz" dedi.

Burak Erbay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası köyündeki çilek üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Erbay, çilek üretiminin ülke ekonomisine büyük katma değer kazandırma potansiyeli olduğunu belirterek, desteklenmesi durumunda çilek üretiminin dünya ile yarışabilecek düzeye gelebileceğini söyledi. Erbay, şöyle konuştu:

"ÇİFTÇİMİZ ZOR DURUMDA, DESTEK İSTİYOR"

"Muğla, narenciyesiyle, limonuyla, domatesiyle, zeytiniyle, zeytinyağı ve çam balıyla ülkemize ciddi anlamda ekonomik katma değer sağlamaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra artık bölgede yetiştirilen çilekle çilek üreticimiz, ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırmak istiyor. 'Dünyada üst sıralara çıkarak Avrupa'ya bu çileği ihraç edebiliriz' diyor. Çiftçimiz zor durumda, destek istiyorlar, artan maliyetlerden şikayetçiler. 'Devletimiz destek olursa Köyceğiz'i dünyaya tanıtabiliriz' diyorlar" dedi.

Erbay'ın ziyaret ettiği çilek üreticisi de şunları söyledi:

"BİZE DESTEK VERİLİRSE DAHA İYİ ÜRÜNLER ÜRETEBİLİRİZ"

"Bize destek verilirse daha fazla üretim yapabiliriz. Maliyetler; gübre, mazot aldı başını gidiyor. Bugün aldığımız gübre 500 lira, yarın alıyoruz 700 lira. Maliyetler düşürülürse, bize destek verilirse daha iyi ürünler üretebiliriz" diye konuştu.

Erbay, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada da şunları kaydetti:

"ÇİLEK ÜRETİMİNDE 5. SIRADA OLMAMIZA RAĞMEN ÇİLEK İHRACATINDA DÜNYADA 12. SIRADAYIZ"

Ülkemiz, özellikle de Muğla ilimiz çilek üretimi açısında çok önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak üretilen çileğin büyük kısmı iç tüketime yöneliktir. Ülkemizde üretilen çileğin sadece yaklaşık yüzde 11'i ihraç edilmektedir. Çilek üretiminde 5. sırada olmamıza rağmen çilek ihracatında dünyada 12. sıradayız. 2019-2020 sezonu çilek ihracatımız, bir önceki yıla oranla yüzde 1,9 artarak 53 bin tonu aşmıştır. Son beş yılda çilek ihracatımız yaklaşık bir buçuk kat artmıştır. Ancak buna rağmen dünya ile rekabet edebilecek düzeyde değiliz.

"VERİMLİ TOPRAKLARIMIZDA ÇİLEK ÜRETİP İHRAÇ EDEBİLECEKKEN İRAN'DAN, MISIR'DAN ÇİLEK İTHAL EDİYORUZ"

2020-2021 döneminde ülkemiz yaklaşık 4 bin ton çilek ithal etmiştir. Ülkemizin birçok bölgesinde verimli topraklarımızda çilek üretip ihraç edebilecekken İran'dan, Mısır'dan çilek ithal ediyoruz. Muğlalı, Köyceğizli üreticimize yeterli ve gerekli destek sağlanması durumunda, tadı ve kalitesiyle Köyceğiz çileği dünya çilek ihracatında söz sahibi olabilecektir."

Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız
Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız
Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız
Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Burak Erbay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burak Erbay: Çilek Üretiminde 5. Sırada Olmamıza Rağmen İhracatında 12. Sıradayız - Son Dakika


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