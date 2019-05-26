Son Dakika Haberleri: Burak Gören: "Tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık"

Burak Gören: "Tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık"

5 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Ligi Play Off maçında Ankara Spor Salonunda Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup etti.

Burak Gören:
Tahincioğlu Basketbol Ligi Play Off maçında Ankara Spor Salonunda Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup etti. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Bizim için ligin son maçı olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık" dedi.

Müsabaka sonrası basın toplantısına katılan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Sene başından bu yana çok ciddi bir basketbol takımı kurduk. Bizim için ligin son maçı olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık. Ankara'da basketbolu yaşatmak için var olmaya çalıştık. Biz Fenerbahçe ile beşinci maçı oynadık. Özellikle Türkiye Kupası'nda son topta kaybettikten sonra yenebileceğimizi biliyorduk. Sahadaki şartlar eşit olduğu taktirde Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi biliyorduk. Çok saygı duyduğumuz çok büyük bir kulübü yenmeyi başardık. İstanbul'da neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Oyuncularımız tebrik ekibimize başkanımıza herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Fenerbahçe'ye karşı bu sene 5 maç oynadık en sonunda kazandık"

Türk Telekom takımı kaptanı Kaya Peker, "Biz kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak bakıyorduk. Hem bu sezon oynadığımız basketbol adına hem bu serinin iki maçı adına tabii ki de kazanmak istiyorduk. Maç öncesinde konuştuğumuz detayların hepsini yaptık diyebilirim. Maç öncesinde söz vermiştik bu maçı başkanımız Şükrü Bey için kazanmak istiyorduk. Buradan da galibiyeti ona armağan ediyoruz. Biz Fenerbahçe takımına gerçekten çok saygı duyuyoruz. Bütün oyuncular olarak Fenerbahçe taraftarına da saygı duyuyoruz. Çarşamba günü Fenerbahçe'nin evine gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki çok zor bir maç. Fenerbahçe'ye karşı bu sene 5 maç oynadık bugün en sonunda bir tanesini kazanmasını bildik. Kazanırsak Telekom camiası adına önemli bir galibiyet olacak" şeklinde konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:59 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Türk Telekom, Ankara, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal'a Tepki Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak Gören: "Tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]