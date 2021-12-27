Üye Girişi
SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum - Son Dakika

SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum

27.12.2021 10:46

SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti""Dünyanın en zor ligine gidiyorum""Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon""Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan""Uzun yıllar milli takım forması...

SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum

"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti"

"Dünyanın en zor ligine gidiyorum"

"Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon"

"Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan"

"Uzun yıllar milli takım forması giymek istiyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan Almanya Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. İnce, "Dünyanın en zor ligine gidiyorum. Arminia Bielefeld ile çok olumlu bir transfer sürecim geçti. Bundesliga'da ve Bielefeld'te kendimi kanıtlamak istiyorum. Çok çalışacağım" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bundesliga'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İnce, "Çok mutluyum. Dünyanın en büyük liglerinden bir tanesine gidiyorum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Benim için her şey daha yeni başlıyor. Çok zor olacak, biliyorum. Bunun üstesinden geleceğimi düşünüyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN ZOR LİGİNE GİDİYORUM"

Bundesliga ve takımı Bielefeld'te kendini kanıtlamak istediğini dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın en zor ligine gidiyorum. Arminia Bielefeld ile çok olumlu bir transfer sürecim geçti. Benden istedikleri şeylere tam olarak uyduğumu düşünüyorum. Bundesliga'da ve Bielefeld'te kendimi kanıtlamak istiyorum. Çok çalışacağım" şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMIZ SEYİT MEHMET ÖZKAN ÇOK SAYGI DUYULACAK BİR İNSAN"

Altınordu'nun çok özel bir kulüp olduğunu söyleyen İnce, "Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu toprakların çocuklarına güvendiğini gerçekten çok hissettiriyor. Kulübe ilk geldiğimde, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganının, sadece slogan olmadığını gördüm. Bunu uygulamada da gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de yabancı oynatmayan tek kulüp Altınordu. Başkanımız bu konuda çok saygı duyulacak bir insan. Ona da teşekkür etmek istiyorum, üzerimde çok emeği var" açıklamasında bulundu.

"UZUN YILLAR MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYORUM"

Türkiye A Milli Takım formasını da giymek istediğini söyleyen orta saha oyuncusu, "A Milli Takım hedefi, her futbolcuda olduğu gibi bende de var. Öncelikle Bundesliga'da kendimi geliştirip oraya eksiksiz gitmek istiyorum. Çünkü milli takımda oynamak farklı bir duygu. Uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum. Başarılı olacağımı da düşünüyorum. Kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum
SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum
SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum
SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum
SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum

YORUMLAR
500

Seyit Mehmet Özkan, Milli Takım, Bundesliga, Altınordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum - Son Dakika


KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor         
10:54
Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı         
10:48
Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi         
10:44
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
10:47 Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı
10:44 Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar
10:44 Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi
10:40 İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?
10:38 Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu
10:37 Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı
10:28 Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen şahıs tutuklandı
10:24 Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri
10:16 Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın
10:12 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement