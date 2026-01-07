Burak Süleyman Aliağa FK'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burak Süleyman Aliağa FK'da

Burak Süleyman Aliağa FK\'da
07.01.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Manisa FK'dan Burak Süleyman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Aliağa FK'nın ara transfer döneminde 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Burak Süleyman resmi imzayı attı. Kariyerinde 3 şampiyonluk bulunan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Burak Süleyman kariyerinde Gölcükspor, Kocaelispor, Göztepe, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Pendikspor ve Çorum FK formalarını da giydi.

Aliağa Futbol Kulübü'ne geldiği için sevinçli olduğunu söyleyen Burak, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Takımımıza vereceğim katkıyla sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Süleyman Aliağa FK'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz
Eski CHP’li başkan ofisinde ölü bulundu Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
Define avının sonu kötü bitti Patlayıcı infilak etti Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti
Anthony Musaba’nın zor anları Anthony Musaba'nın zor anları

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:57
Fenerbahçe’yi tamamen sildi Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:15:04. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Süleyman Aliağa FK'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.