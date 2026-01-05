Burak Yılmaz: Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burak Yılmaz: Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız

Burak Yılmaz: Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız
05.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, tüm maçlarda kazanma hedefinde olduklarını vurguladı.

Tolga YILDIRIM-Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Hazırlık maçı da, kupa maçı da, Galatasaray'a karşı ya da normal bir Anadolu takımına karşı da olsa bizim felsefemiz kazanmak" dedi.

Süper Lig'in ikinci devresine Antalya kampında hazırlanan Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, ikinci sezon her maçı kazanmak amacıyla oynayacaklarını vurguladı. Takımının yoğun çalıştığını aktaran Burak Yılmaz, "İlk devrede yaptığımız olumsuzlukları düzeltmek adına çok fazla çalışma yaparken, iyi şeyleri de daha iyi nasıl yaparız diye çalışmalarımız yoğun geçiyor" diye konuştu.

'4 TRANSFER İSTEDİK'

Transfer çalışmalarına değinen çalıştırıcı, "Orijinal A takım oyuncumuz az olsa da gençlerin desteğiyle yarın ilk hazırlık maçı oynayacağız. Her şeyden mutluyuz umutluyuz. 4 transfer istemiştik. Bunlarla ilerleme kaydediyoruz. Transfer işi kolay değil, maliyeti, yönetimimizin sorumlulukları var. Koordineli şekilde yönetimimizle transferimizi, idmanımızı iyi hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA BENİM YUVAM'

Antalya kampına en son futbolcu olarak katıldığını ve aynı otelde çalıştıklarını hatırlatan Yılmaz, "Antalya benim evim, yuvam. Her zaman buraya geldiğimde gençlik yıllarımı hatırlıyor, arkadaşlarımla konuşuyorum. Benim ve eşimin ailesi burada. Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burayı özlemişiz, seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Burak Yılmaz, ikinci devre takımının hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Her maçı kazanmak için oynayacağız. Rakibimizin kim olduğu önemli değil. Bizim oyun felsefemiz oyun tarzımız var. Stratejik değişiklik mutlaka olacak ama felsefe aynı. Her maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçı da, kupa maçı da, Galatasaray'a karşı ya da normal bir Anadolu takımına karşı da olsa bizim felsefemiz kazanmak. Bu doğrultuda devam ediyoruz."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek
Mantar toplamak için ormanda kayboldu Sevindiren haber geldi Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
19:10
Tedesco’dan Sadettin Saran’a çağrı: Onu alın
Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:01:26. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz: Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.