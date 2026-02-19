Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor
19.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışlarının ardından debisi artan Mardin Kızıltepe'deki Başdeğirmen Şelalesi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı, kilometrelerce trafik oluştu. Yetkililer ve mahalle muhtarı, yoğunlukla birlikte artan çevre kirliliğine dikkat çekerek ziyaretçilere doğayı koruma çağrısı yaptı.

Kar yağışlarının ardından debisi artan Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesi'ndeki şelale, hafta sonları ziyaretçi akınına uğradı. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

4-5 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Mardin Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ramazan Uçar, bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, geçen pazar günü trafikte 4-5 kilometrelik yoğunluk oluştuğunu söyledi. Uçar, doğal dengenin korunması gerektiğine dikkat çekerek, piknik yapan bazı ziyaretçilerin atıklarını alanda bıraktığını ve özellikle plastik atıkların doğada uzun yıllar yok olmadığını vurguladı. Ziyaretçilerden çöplerini yanlarında götürmelerini ya da konteynerlere bırakmalarını istedi.

"DOĞAYI KİRLETMEYİN" ÇAĞRISI

Başdeğirmen Mahallesi Muhtarı Ramazan Demir de bölgeye çok sayıda misafirin geldiğini belirterek, doğanın kirletilmemesi çağrısında bulundu. Demir, bırakılan çöpler nedeniyle birkaç gün sonra bölgede kötü koku oluştuğunu ifade etti. Şelaleyi ailesiyle ziyaret eden İlhem Manop, bölgenin özellikle kar yağışlarının ardından daha da güzelleştiğini belirterek, açık hava ve doğa ortamının kendileri için cazip olduğunu söyledi. Batman'dan gelen Derya Yıldırım ise doğa yürüyüş grubu ile ilk kez geldiği şelaleyi beklediğinden daha güzel bulduğunu dile getirdi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Güncel, Turizm, Trafik, Mardin, Bodrum, Çeşme, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:46:01. #7.11#
SON DAKİKA: Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.