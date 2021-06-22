Üye Girişi
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u - Son Dakika

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u

22.06.2021 13:25

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u Bu tabelaları gören kendini İstanbul'da sanıyor İstanbul'da yaşadıkları 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler Trabzon'un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını...

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u

Bu tabelaları gören kendini İstanbul'da sanıyor

İstanbul'da yaşadıkları ' Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını görenler kendilerini İstanbul'da sanıyor. Of'tan yıllar önce İstanbul'a göç etmek zorunda kalan yöre halkı, tatillerde geldikleri memleketlerindeki mahallelerine İstanbul'daki yaşadıkları semtlerin isimlerini verirken, bu durum yöreye ilk kez gelenlerin dikkatini çekiyor.

İlçenin Bölümlü mahallesinin giriş kısmına yerleştirilen mahalle isimlerinin yer aldığı tabelayı gören vatandaşlar bir anda kendilerini İstanbul'da sanıyor. Tabelada, 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Mithatpaşa, Yıldız, Beylerbeyi, Fatih, Kartal" gibi İstanbul'un semt isimleri yazması görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un nüfus bakımından ikinci büyük mahallesi olan Bölümlü'nün küme evlerine, İstanbul'un semt isimleri verilmesi dikkat çekiyor. Daha önce belde belediyesi olan ama Trabzon'un büyükşehir olması ile bir mahalle statüsüne kavuşan Bölümlü'deki isimlerin belediye dönemindek kalma olduğu belirtiliyor.

Mahalle sakinlerinden Ali Yasin Altuncu, İstanbul'daki semt isimlerinin uzun süre önce mahallerine verildiğini belirterek "Mesela Emirgan'ın ismini İstanbul Emirgan semtinde cami imamlığı yapan kişi vermiş. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayanlar hangi semtlerde ilişiği varsa kendi oturduğu mahalleye o ismi verdi. Buraya gelenler karşılarında adeta İstanbul'u görüyor gibi oluyor. Bu isimlerin burada 1969 yılından beri var olduğunu biliyorum" dedi.

Dursun Ali Bayalan da tabelaları görenlerin mahallelerine "Küçük İstanbul" dediğini belirterek "Bölümlü Mahallemiz Trabzon'un en büyük köylerindendi. Bu köy 9 muhtarlık idi, şimdi küme evleri oldu. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bunlar değişti. Dolayısıyla muhtarlıkta tek oldu. Buradan İstanbul'a gidenler oraların semt isimlerini yaşadıkları yerlere verdiler. Çok uzun süreden beri yani 30 yıldan fazla bu isimler burada mevcut. Yabancılar isimleri görünce şaşırıyorlar. Görenler 'küçük İstanbul' diyor" ifadelerini kullandı.

Çevre sakinlerinden Ayşe Keleş ise "Bu isimler yaklaşık 40-45 yıl önce kondu. Daha önce farklı isimlerle anılan yerler artık Aksaray, Kartal, Taksim gibi isimlerle anılmaya başlandı. Zaten burada yaşayanların çoğu İstanbul'da. Çoğu koyulan isimlerden memnun" diye konuştu.

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u

İstanbul, Emirgan, Trabzon, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak 14:40 KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş 13:24 Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

Son Dakika Haberleri
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış         
14:42
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement