Burcu Köksal’a AK Parti’de yoğun ilgi! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması siyasetin en sıcak başlıklarından biri oldu. Sürece ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Melis Yaşar’a AK Parti Genel Merkezi’nden detayları aktardı.

“BURCU KÖKSAL’A YOĞUN İLGİ VARDI”

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişinin resmileştiğini belirten Güzel, “Burcu Köksal’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı” ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin Ankara’da yakından takip edildiği belirtildi. AK Parti’ye katılım sürecinde dikkat çeken bir ilgi olduğunu söyleyen Güzel, “Burcu Köksal’a oldukça yoğun bir ilgi vardı” dedi. Köksal’ın geçişinin parti içinde de önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği aktarıldı.





“ÖZGÜR ÖZEL İLE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE”

Geçiş sürecinin ardından siyasi kulislerde çeşitli değerlendirmeler yapıldığını belirten Güzel, “Özgür Özel’in Burcu Köksal’ı tehdit ettiğine yönelik iddialar oldu” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ’YE KATILAN SAYISI 17’Yİ BULDU”

Son dönemde benzer siyasi geçişlerin arttığını belirten Güzel, “Bugün itibariyle CHP’den AK Parti’ye katılan belediye başkanı, il ve ilçeler toplamda 17’yi buldu” dedi.

“CHP OPERASYON KAYGISI YORUMU YAPIYOR”

Muhalefetin bu geçişleri farklı yorumladığını belirten Güzel, “CHP, belediye başkanlarının operasyon kaygısı olduğunu söylüyor” dedi. Burcu Köksal’ın CHP’de etkili bir isim olduğuna dikkat çeken Güzel, “Burcu Köksal, CHP’de partinin üst düzeyinde görev yapmış bir isim” ifadelerini kullandı. Bu nedenle parti değişikliğinin siyasi etkisinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.