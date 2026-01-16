Burdur'da Bıçaklama Davası Başladı - Son Dakika
Burdur'da Bıçaklama Davası Başladı

Burdur\'da Bıçaklama Davası Başladı
16.01.2026 17:27
Burdur'da eşinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının davası başladı. Üç sanık tutuklu.

Burdur'da 35 yaşındaki kadının iddiaya göre eşinin sevgilisinin kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine iliştin davanın görülmesine başlandı. 3 sanığın tutuklu yargılandığı davada öldürülen Özge Bedir'in acılı babası Mehmet Çetin, "Benim damadım karısını öldürttü. Benim bir tane kızımı elimden aldılar, en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Olay, Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tülay A. (22), arkadaşı Seray Ö. (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evinin bulunduğu siteye gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. binaya girerek Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay A., çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Seray Ö.'nün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık Tülay A.'nın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Seray Ö. hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Olayla ilgili ilk dava görüldü

Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Tülay A., Seray Ö. ve Adnan B. ile Özge Bedir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Davada savunma yapan sanık Seray Ö., Adnan B. ile 2.5 yıldır devam eden ilişkileri olduğunu belirterek, "Evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkiyi bitirmek istedim. Daha sonrasında da Adnan ilişkisinin biteceğini söyledi. Ben de ilişkiye devam ettim. Olay günü ise Özge'nin evine kendim girmek istemedim. Daha öncesinde olan Özge Bedir ile konut dokunulmazlığı ihlalinden dolayı olan davamızdan Tülay'ın gidip konuşmasını istedim. Tülay ile birlikte Özge'nin yaşadığı apartmanın olduğu yere geldik. Tülay, Özge ile görüşmeye gittiğinde ben de telefonla arkadaşımla görüştüm. Tülay geldiğinde elleri çantanın içerisindeydi. Bana olayı anlatmadı. Daha sonrasında yakınlarda bulunan bir camiye geldik. Burada Tülay üstünü değiştirdi. Çantadaki eşyalar bana ait değildi. Tülay bana olayı anlattıktan sonra 112'yi arayarak ihbarda bulundum. Bu süre içerisinde de 6-7 kez 112 ile iletişime geçtik. Özge'nin vefat ettiğini hastanede öğrendim" şeklinde konuştu.

"Seray 112'yi arayarak evde bir yaralının olduğunu söyledi"

Tülay A. ise, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede Seray ve Adnan'ın isteği üzerine yalan söylediğini belirterek, "Olay günü Seray, Adnan ile telefonla konuşuyordu. Daha sonrasında da çantamın içerisine gömlek gibi eşyaları koydu. Sonrasında da Özge Bedir'in evine doğru yola çıktık. O sırada Adnan B., Seray ile telefonla konuşurken çocuğu evden alarak çıktığını söyledi. Seray bana 'Özge ile sen konuşur musun?' diye sordu. Apartmana yakın bir yerde Seray çantama koyduğu kıyafetleri çıkartarak benim üzerime giydirdi. Daha sonrasında ben de zorla Özge Bedir'in evine gittim. Evin kapısını çaldıktan sonra kapıyı Özge açtı, beni evine buyur etti. Konuşurken Özge bir anda mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçakla bana doğru geldiğini görünce korktum. Benim elimi duvara yaslayarak kesmeye başladı. Ben de karşı koydum. O anda yaşanan arbedede Özge'nin karnından kan geldiğini gördüm. Sonrasında da evden koşarak çıktım. Seray'a direkt konuyu anlattım. Telefonum Seray'da olduğu için 112'yi aramak istedim ama izin vermedi. Seray bana 'Nefes alıyor muydu?' diye sordu, ben de aldığını söyleyince arkadaşımız olan Vedat'ı aradı. Daha sonrasında Seray 112'yi arayarak evde bir yaralının olduğunu söyledi. Vedat yanımıza geldikten sonra polis olan arkadaşını aradı. Olay bu şekilde gerçekleşti" diye konuştu.

"Olaydan dolayı çok pişmanım"

Özge Bedir'in eşi Adnan B. ise savunmasında, yaşanan olaylarla ilgisinin olmadığını savunarak, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Ben 8 aydır çocuklarımı göremedim. Eşimin cenazesine katılamadım. Çocuklarımı görmek istiyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

3 sanığın da tutukluluk haline devam kararı

Mahkemede tanıkların dinlenmesinin ardından iddia makamı tarafından verilen mütalaada dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için zaman ve tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamı talep edildi. Mahkeme heyeti. verilen aranın ardından 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan öldürülen Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin, "Benim kızımın bu olayı başına getiren damadım. Benim kızım Samsun'dan gelenleri nereden tanır. Evde çocuklarına bakıyor. Kızımın parası ile araba aldı, daha sonrasında da Samsun'a kız gezdirmeye götürdü. Olaydan öncesinde hep beraber sabaha kadar kalıyorlar. Orada plan yapıp benim kızımı öldürüyorlar. Benim damadım karısını öldürttü. İlk duruşma görüldü, yargılama devam ediyor. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim bir tane kızımı elimden aldılar, en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Burdur, Şiddet, Baba, Suç, Son Dakika

Burdur'da Bıçaklama Davası Başladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur'da Bıçaklama Davası Başladı
