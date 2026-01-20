Burdur'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki M.S'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki E.Y. tutuklandı.

Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, M.S. (17), yaşıtı E.Y'yi darbetti. E.Y. ise yanında getirdiği bıçakla M.S'yi karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S, arkadaşları tarafından araçla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana gelen kavgada M.S. isimli çocuğun bıçakla yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştiren E.Y. isimli suça sürüklenen çocuk gözaltına alınarak, ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir."