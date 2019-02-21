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Burdur'da Çakıroğlu Anıldı

52 dakika önce

Burdur'da Çakıroğlu anıldıBurdur Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma etkinliği düzenlendi.

Burdur'da Çakıroğlu anıldı

Burdur Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanı Ayhan Mete, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hikmet Ökte, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, Kardeşimiz Fırat Yılmaz adı gibi yılmazdı. O yılmadı. Hedef gösterildiğinde de yılmadı. '20 kişi, 30 kişi kalsak da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz' dedi. Tarih okurken tarih yazdı. Asla korkmadı ölümden. Fırat artık Ağrı'dan başlayıp Basra'ya dökülen bir nehrin adı değil. Bayraklaşmış bir mücadelenin Akşehir'den doğup Ege'ye dökülen ismidir. Tarihi şehitlerle dolu ve şanlı bir geçmişe sahip olan Ülkücü hareket saflarını daha da sıklaştırarak kutlu yürüyüşe devam etmektedir. Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinine ve bayrağına olan tutkusu nedeniyle bu değerlere düşmanlar tarafından şehit edilmiştir. Ancak Fırat'ın sahip olduğu milli şuur ile yetiştirilen milyonlarca Türk genci bulunmaktadır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.

Mete'nin konuşmasının ardından Kuran okundu ve dua edildi. Daha sonra Fırat Yılmaz Çakıroğlu için irmik helvası dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

Ege, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Burdur, Güncel
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