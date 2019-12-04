Son Dakika Haberleri: Burdur'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Burdur'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gazetecilerin fotoğrafları incelemesinden detay görüntüleri Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel'in konuşması Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Ali Daldal'ın konuşması Muhabir Halil İbrahim Kara'nın konuşması Muhabir Hayal Girişim'in konuşması BURDUR - Burdur'da...

Gazetecilerin fotoğrafları incelemesinden detay görüntüleri

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel'in konuşması

Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Ali Daldal'ın konuşması

Muhabir Halil İbrahim Kara'nın konuşması

Muhabir Hayal Girişim'in konuşması BURDUR - Burdur'da gazeteciler, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen gazete imtiyaz sahipleri ve muhabirler seçtikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü, "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Tuncel, yaptığı açıklamada, AA'nın medya alanında Türkiye'deki en köklü kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Sürekli kendini yenileyen AA'nın, çağın şartlarına ayak uydurarak ülkenin yüz akı bir kuruluş olduğunu dile getiren Tuncel, "AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasıyla dünyadan ve ülkemizden ilginç olayları etkileyici fotoğraflarla bizlere taşıyor." dedi.

Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Ali Daldal da "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını beğendiğini ifade etti.

Muhabir Hayal Girişim de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları oyladıklarını belirterek, oylamada bir yıl içinde dünyada ve Türkiye'de yaşananları gözden geçirme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Muhabir Halil İbrahim Kara da fotoğraflar arasından "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafından daha çok etkilendiğini aktardı.

Burdur'da gazeteciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hasan Ali, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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