Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı
03.12.2025 17:49
Burdur'da bir camideki sadaka kutusunu çalan C.S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sadaka kutusundan aldığı 500 lirayı cami görevlisine teslim eden şüpheli, imamın şikayetini geri çekmesiyle serbest bırakıldı.

Burdur'da girdiği camideki sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan C.S., polis tarafından yakalandı. Sadaka kutusundaki 500 lirayı cami görevlisine teslim eden şüpheli, imamın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte, geçen pazar günü öğle namazı sonrası Gazi Camisi'ne giren kişi, etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını fark eden bu kişi, daha sonra dışarı çıkıp çuvalla tekrar camiye girdi, sehpa üzerine sabitlenmiş sadaka kutusunu çuvalın içerisine koyup ayrıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Cami görevlisi Mikail Aydın, ikindi namazı için geldiğinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında şüphelinin camiye girdiğini, kimsenin olmadığını görünce de çıkıp tekrar elinde çuvalla geri dönüp sadaka kutusunu aldığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin C.S. olduğunu tespit etti. Geçen pazartesi yakalanan C.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin sadaka kutusundan aldığı 500 lirayı cami görevlisine teslim etmesi üzerine imam Mikail Aydın şikayetini geri çekti.

Kaynak: DHA

