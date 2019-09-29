Burdur doktor köyüne kütüphane yaptırdı

Doktor köyüne kütüphane yaptırdı

Burdur Devlet Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Ulaş Sağlam, köyüne kütüphane yaptırdı.

Dr. Ulaş Sağlam'ın doğup büyüdüğü merkez Kayaaltı köyüne yaptırdığı ve 'Köy Kütüphanesi' adını verdiği kütüphanenin açılışına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner ile Burdur Devlet Hastanesi doktorları ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Ulaş Sağlam, Okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin varlığı Cumhuriyet kazanımlarının temel kaynağını oluşturmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında bilginin toplum hayatının en önemli unsurlarından olduğunu halk evleri, okuma odaları, köy enstitüleri ve halk kütüphanelerine verilen önemle görmekteyiz. Geleceğimizi bilgi dışındaki değerlerde aramak, geleceğimizi ve Cumhuriyet kazanımları ve ülkemizi ileriye götürmeyeceği gibi birçok sorunla da karşılaştıracaktır. İşte biz de bu değerlerden yola çıkarak Edirne'den Diyarbakır'a, Bingöl'den Sinop'a birçok şehirden gelen kitap bağışlarımızla Kayaaltı Köy Kütüphanesi'ni kurduk. Bu proje Kayaaltı Köy Okulu'nun kapatılması nedeniyle yapılan bir farkındalık projesidir. Yaklaşık 1500 kitap, bilgisayar, internet erişimi, barkovizyon ve belgesel setleri siz gönüllülerimiz sayesinde köyümüzün çocuklarıyla buluştu. Çocuklarımızın bilgiye ve öğrenmeye en kolay şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ulaş kardeşim çok önemli bir adım atmıştır. Tebrik ediyorum böyle önemli bir konuda liderlik ettiği için. Bilgiye ulaşmanın bir cep telefonu kadar kolay olduğu bir dönemde kalıcı bir şeylerin bırakılabilmesi çok daha anlamlıdır. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bunun sadece Kayaaltı köyünde değil toplam 189 köyümüzde hayata geçirilmesinin tarafı olduğumu belirtmek istiyorum diye konuştu.

Baro Başkanı Ramazan Gedik, Sebahattin Akkaya ve Kazım Üstüner de yaptıkları konuşmalarda kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphane katılımcılar tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Kayaaltı köylüleri de açılan kütüphaneden duydukları memnuniyeti dile getirdi.