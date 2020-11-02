DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

BURHAN KUZU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

-Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/ İstanbul, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayragına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Görüntü dökümü: --------------------Camii avlusu Bayrağa sarılı cenazeden detay

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2-PATLAMADA ÖLDÜĞÜ SANILAN FATMA MAVİ, CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Fatma Mavi'nin katil zanlısı: "Ellerimle boğup, benzin döküp yaktım"

Müslim SARIYAR/- BAHÇELİEVLER'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında patlama oldu. Medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin A'yla görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi.Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

"ÖNCE BOĞDUM SONRA YAKTIM"Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi.Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S'yi de gözaltına aldı.

Görüntü dökümü: ---------------------Arşiv -Mavi'nin fotoğrafı

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3- -BAKIRKÖY'DE, DENİZE DÜŞEN ŞAMANDIRASINI ALMAYA ÇALIŞAN BALIKÇI BOĞULDU

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-Murat SOLAK/İSTANBUL,- Bakırköy'de, denize düşen olta şamandırasını almak için suya giren Ertuğrul A. (60), boğuldu.Olay, Çarşamba Günü, saat 17.00 sıralarında Bakırköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelen 60 yaşındaki Ertuğrul A.'nın oltasının şamandırası koparak denize düştü. Şamandırasını almak için suya giren yaşlı adam, suda çırpınmaya başladı. Denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, suya atlayarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı. 2 vatandaşın çabası ile sudan çıkarılan Ertuğrul A. için olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul A. ambulansla alınarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul A. hayatını kaybetti.

"KAFASI SUYUN İÇİNE GÖMÜLDÜ"Ertuğrul A.'yı denizden çıkaran Tufan Deligöz, "Elimden geleni yaptım. Boğulurken gördüm. Suriyeli, dilimi anlamıyordu. Başını kaldır dedim ama anlamadı. Sonuçta çıkarttık ama öldü. Takımlarını çıkartmak için denize girmiş. Orada bağırdı. Yani insanların bakmasından bende ilk başta inanmadım. Kafası suyun içine gömülünce anladım. İş işten geçti" dedi.

KURTARILMA ANLARI VATANDAŞ KAMERASINDA

Ertuğrul A.'nın denize girdikten sonra boğulduğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasında yaşlı adamın boğulduğu ve 2 vatandaşın yüzerek yanına gidip kurtarmaya çalıştıkları anlar görünüyor.