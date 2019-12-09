Burhaniye'de güreş tutkunu amatör fotoğrafçı ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy'de düzenlenen deve güreşlerinde fotoğraf çeken Osman Nuri Boran ilgi odağı oldu. Her anı çekmek için büyük gayret gösteren Boran, Ege ve Marmara'daki her deve güreşine gittiğini söyledi.



Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 49 yaşındaki Osman Nuri Boran, hiç bir deve güreşini kaçırmıyor. Fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını anlatan Boran, deve güreşlerini çok sevdiğini söyledi. Gençlik yıllarından beri fotoğraf çektiğini anlatan Boran, "Çanakkale'den geldim. Ege ve Marmara'nın her il ve ilçesindeki güreşlere gidiyorum. Hep ilginç pozisyonları çekmeye çalışıyorum. Çektiğim fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyorum. Haftada 11 bin izleyicim var. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Özellikle deve güreşlerini hiç kaçırmıyorum İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR