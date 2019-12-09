Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de güreş tutkunu amatör fotoğrafçı ilgi odağı oldu
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Burhaniye'de güreş tutkunu amatör fotoğrafçı ilgi odağı oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy'de düzenlenen deve güreşlerinde fotoğraf çeken Osman Nuri Boran ilgi odağı oldu.

Burhaniye'de güreş tutkunu amatör fotoğrafçı ilgi odağı oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy'de düzenlenen deve güreşlerinde fotoğraf çeken Osman Nuri Boran ilgi odağı oldu. Her anı çekmek için büyük gayret gösteren Boran, Ege ve Marmara'daki her deve güreşine gittiğini söyledi.


Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 49 yaşındaki Osman Nuri Boran, hiç bir deve güreşini kaçırmıyor. Fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını anlatan Boran, deve güreşlerini çok sevdiğini söyledi. Gençlik yıllarından beri fotoğraf çektiğini anlatan Boran, "Çanakkale'den geldim. Ege ve Marmara'nın her il ve ilçesindeki güreşlere gidiyorum. Hep ilginç pozisyonları çekmeye çalışıyorum. Çektiğim fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyorum. Haftada 11 bin izleyicim var. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Özellikle deve güreşlerini hiç kaçırmıyorum İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Pelitköy, Marmara, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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