Burkina Faso'daki FETÖ okullarının devri tamamlandı

Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso arasında imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün bu ülkedeki okullarının Maarif Vakfına devri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, Burkina Faso'da eş başkanlık görevini yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında iş birliği anlaşmalarına imza attı.

2. Dönem Toplantı Müzakereleri kapsamında 2 ülke arasındaki dostane ilişkiler ile mevcut ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak hukuki çerçeve belirlendi.

Ticaret, özel sektör, müteahhitlik, müşavirlik hizmetleri, sanayi, kalite altyapısı, tarım, hayvancılık, orman ve su, enerji ve madencilik, iletişim ve bilgi teknolojileri, çevre şehircilik, sağlık, teknik, bilimsel, eğitim, yüksek öğretim ve kültürel iş birliği konuları müzakere edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouedraogo arasında "Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imzalandı. Bu kapsamda Burkina Faso'da faaliyet gösteren, terör örgütü FETÖ'ye ait 3 okulun Maarif Vakfına devri tamamlandı.

FETÖ okullarının Maarif Vakfına devri Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin nisan ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmişti.

KEK toplantısında Pakdemirli ile Burkina Fasolu mevkidaşı arasında tarım, eğitim, sağlık ve tıp ile turizm alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.

"Burkina Faso fırsatlar sunuyor"

Açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, KEK toplantısındaki konuşmasında, iki ülke arasındaki mesafenin coğrafi olarak uzak görünmesine karşın gönüllerin birbirine yakın olduğunu ifade etti.

KEK toplantısıyla taraflar arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda ortalama yüzde 6,1 büyüyen ülke ekonomisiyle Burkina Faso, Batı Afrika'da ticaretimizi artırmak için fırsatlar sunuyor. Afrika'da altın üretiminde ilk 5'te yer alan Burkina Faso'da önemli fosfat, manganez, çinko kaynakları da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerde artacak yatırımlar şüphesiz ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle siz değerli iş adamlarına bu güzel ülkenin bu önemli potansiyelini değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Türkiye de standardizasyon teknik iş birliği ve üretim kalitesi altyapısını oluşturan tüm alanlardaki bilgi birikimini Burkina Faso ile paylaşmaya her zaman hazırdır."

Burkina Faso ile karşılıklı "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde iş birliğini her alanda üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Pakdemirli, 2018 rakamlarına göre bu ülkeye ihracatın 52,7 milyon dolar, Burkina Faso'dan ithalatın ise 8,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.