Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı

16.11.2020 11:32

- Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla özellikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım çalışmalarına Z Kuşağı'nı da dahil etti.

- Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı

BURSA - Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla özellikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım çalışmalarına Z Kuşağı'nı da dahil etti. Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 93'ünün internette online video izlediğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Vlogger Akademi ile Bursa'nın tanıtımına yönelik sosyal medya içeriği üretecek gençler yetiştiriyor.

We Are Social ve Hootsuite'in birlikte yayımladığı 2020 Türkiye İnternet Kullanımı Sosyal Medya, Mobil Kullanım ve E-Ticaret istatistiklerine göre Türkiye'deki toplam internet kullanıcı sayısı 62 milyon. Türkiye'de nüfusun yüzde 74'ü internet kullanırken, kullanıcıların günde ortalama 7,5 saati internette geçirdiği belirlendi. İnternet kullanıcılarının yüzde 93'ü online video izlerken, yüzde 45'i vlog yayınları ile vakit geçiriyor, yüzde 72'si internet servisleri üzerinden müzik dinliyor ve yüzde 42'si ise online radyo dinliyor. En çok kullanılan sosyal medya platformlarında ilk sırayı YouTube alırken, onu Instagram takip ediyor. Türkiye'de sosyal medya kullanımının en fazla olduğu yaş grubu ise 25-34. Dünya genelinde internet kullanıcı sayısının 4.54 milyar kişiye ulaşmasıyla birlikte, tanıtımdan pazarlamaya kadar her türlü ticari aktivite de günümüzde internet üzerinden yapılıyor.

Z Kuşağı ile tanıtım

Bursa Büyükşehir Belediyesi de teknolojik gelişmeyle birlikte alışılagelmiş tanıtım faaliyetlerini dijital dünyaya kanalize ediyor. Bursa'nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Türkiye çapında milyonlarca takipçisi olan yerel ve ulusal sosyal medya fenomenlerini, yine turizmde Güney Kore açılımı kapsamında Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini Bursa'da ağırlamıştı. Yerli ve yabancı fenomenlerin Bursa'yı konu alan içerikleri yüzbinlerce kişi tarafından beğeniyle izlenirken, Büyükşehir Belediyesi bu kez düzenlendiği Vlogger Akademi ile daha fazla Bursa içeriği üretecek gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Sosyal medyada video içeriği üretmek isteyenlerin daha donanımlı hale getirilmesi ve bunun yanında üretilen içeriklerle Bursa'nın tanıtımının sağlanması amacıyla düzenlenen Vlogger Workshop Akademi'de eğitimler devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akademiye katılan gençlerle bir araya geldi.

Dijital dönüşüm

Millet Bahçesi Kütüphanesi Vlogger Akademi için adeta stüdyoya dönüşürken, Başkan Aktaş, 15 Vlogger adayının sorularını yanıtladı. Son 50-60 yılda özellikle iletişimde çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, televizyonun bile olmadığı 1950 - 1960'lı yılların radyo ile geçtiğini, 1970-1980'li yılların televizyonla, 1990 sonrasının ise bilgisayarla hızlı bir dönüşümle geçtiğini kaydetti. Günümüzde ise neredeyse hayatın tamamen internet üzerinden aktığını dile getiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönüşümün gerisinde kalamayız. Turizm için daha fazla tanıtım diyoruz. Ancak günümüzde artık o alışılagelmiş tanıtım argümanları geçerliliğini yitirdi. Bu nedenle biz daha önce yerli ve yabancı sosyal medya fenomenlerini kentimizde ağırlayıp, Bursa ile ilgili içerik üretmelerini sağladık. Şimdi de sosyal medyaya içerik üreten gençlerimizin daha donanımlı olması ve Bursa'mızı daha da iyi tanıtabilmeleri amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Z Kuşağına yönelik bu tür etkinlikleri kapsamı daha da genişleterek sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Akademiye katılan tüm gençlere başarılar dileyen Başkan Aktaş, etkinliğin sonunda son 1,5 yıldır karavanda yaşayıp, hazırladığı videolarla Bursa'nın doğal güzelliklerini takipçileri ile paylaşan Ercan Sönmez'i de karavanında ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı
Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı
Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı
Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir'den Z Kuşağı ile tanıtım atağı - Son Dakika


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