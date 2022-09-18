Oğullarını şehit eden teröristlerin yakalanması Ağrılı ailenin acısını bir nebze dindirdi - Son Dakika
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Oğullarını şehit eden teröristlerin yakalanması Ağrılı ailenin acısını bir nebze dindirdi

18.09.2022 11:46
Oğullarını şehit eden teröristlerin yakalanması Ağrılı ailenin acısını bir nebze dindirdi

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi 3 teröristin yakalanması, oğullarını bu saldırıda şehit veren Ağrılı ailenin acısını bir nebze olsun dindirdi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi 3 teröristin yakalanması, oğullarını bu saldırıda şehit veren Ağrılı ailenin acısını bir nebze olsun dindirdi.

Oğulları Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırıyı düzenleyen teröristlerin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığını haberlerden öğrenen baba Mahmut ve anne Fatma Yiğit'i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla görüntülü arayarak operasyonun detaylarını anlattı.

Şehit babası Yiğit, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu başta olmak üzere operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Devlet yetkililerinin kendisini arayıp bu haberi verdiğini ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Devletimiz var olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah cümlemizi ve devletimizi belalardan korusun. Birlik ve beraberlik istiyoruz. Allah hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Sayın Süleyman Soylu'ya minnettarım. Bilgili ve çalışkan biri, terör denen bir şey bırakmadı. Bu faillerin peşinden dolaşarak sonunda yakalattırdı. Allah ondan razı olsun. Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Diyecek bir şey bulamıyorum. İçişleri Bakanımız telefonda görüntülü olarak beni aradı, faillerin nasıl yakalandığını anlattı. Telefon üstüne telefon geliyor. Göz aydınlığı veriyorlar. Ben de çok memnun oldum. Bir nebze de olsa bizim ateşe su serptiler, gönlümüz biraz daha rahatladı. (Teröristler) Kılık değişe değişe o ilden o ile gitmişler. Süleyman Soylu, onların kökünü getireceğini söyledi ve getiriyor da. Allah'ın izniyle daha da getirecek. Bu işin peşini bırakmıyor."

"6 oğlum var ve devletimizin uğruna onları da feda edebilirim"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin bir süre önce kendisini ziyaret ettiğini belirten baba Yiğit, Vali Osman Varol, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ve devletin tüm kurumlarının yöneticilerinin sürekli kendisine ziyarette bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bütün devlet erkanına minnettarım. Ben aynı zamanda şehit torunuyum. Babamın dayısı da şehit ve ismi Yusuf. Hem şehit torunuyum hem de şehit babasıyım. 6 oğlum var ve devletimizin uğruna onları da feda edebilirim. Gözümü kırpmadan o uğurda verebilirim. Birlik ve beraberlik istiyorum. Hiç kimse bu devlete hıyanetlik yapamaz. Kim ne yaparsa bu devletten kaçamaz."

Oğullarının acısıyla eşinin hastalandığını ifade eden Yiğit, "Oğlum ramazan ayında ve Hazreti Muhammed'in doğum haftasında perşembe akşamı ezan okunurken defnedildi. Ramazanı şerifte oruçlu Allah'ın huzuruna gitti. Cenabı Allah bu mevkiyi kimseye nasip etmez ve ona nasip etti. Allah onun şefkatini bütün Müslümanlara ve bize de versin." diye konuştu.

Baba Yiğit, teröristlerin yakalanması dolayısıyla "Bu gece biraz rahat uyuyacağım." dedi.

Anne Fatma Yiğit ise ciğerinin yandığını, şehit oğlundan geriye 3 yetim çocuğunun kaldığını söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de şehit babası Yiğit'i telefonla arayıp terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğullarını şehit eden teröristlerin yakalanması Ağrılı ailenin acısını bir nebze dindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Oğullarını şehit eden teröristlerin yakalanması Ağrılı ailenin acısını bir nebze dindirdi - Son Dakika
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