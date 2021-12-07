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"5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı" gerçekleştirildi - Son Dakika

"5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı" gerçekleştirildi

07.12.2021 13:52

Bursa'da "5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı"nda (YENKOOP), Avrupa Yeşil Mutabakat sürecinde kooperatifler ve sektör paydaşlarının yenilenebilir enerji çalışmaları ele alındı.

Bursa'da "5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı"nda (YENKOOP), Avrupa Yeşil Mutabakat sürecinde kooperatifler ve sektör paydaşlarının yenilenebilir enerji çalışmaları ele alındı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Nilüfer Belediyesi ve Troya Çevre Derneği iş birliğinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, dünyanın ve enerji sektörünün çok büyük bir dönüşümden geçtiğini söyledi.

Troya Çevre Derneği ile Avrupa Birliği'nden paydaşlarla Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin kendine yeterli olmasını ve enerjisini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlamasını yönelik projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Ergüneş, "Bu iş birliği bize yeni pencereler, yeni fırsatlar getiriyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla temas aslında bize yapabileceklerimiz konusunda daha fazla fikir vermeye başlıyor. Bu proje gündeme geldiğinde heyecan duyduk. Çevre sorunlarıyla baş edeceksek, daha sürdürülebilir bir ekonomi inşa edeceksek bu artık daha paylaşımcı ve katılımcı ve daha üretken yapılarla mümkün olabilir." dedi.

Troya Çevre Derneği Başkanı Oral Kaya da şu anda Türkiye genelinde 48 enerji kooperatifinin aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Avrupa'daki Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliğinin araştırmasına göre, Türkiye, Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri dahil Avrupa kıtasında 2050 yılında elektrik enerjisinin yüzde 40'ının topluluk bazlı yani kooperatifler veya farklı topluluk girişimlerimde enerji üreticilerinin sağlanacağını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yıl sonra Türkiye de dahil ürettiğimiz elektriğin yüzde 40'ında gerçekten sahipleri yani tüketiciler aynı zamanda sürecin içine dahil olacaktır ve bu iş birliklerini daha geniş bir şekilde sağlayacaklar. Burada özellikle UEDAŞ gibi dağıtım kurumlarına veya daha büyük enerji üreticilerine daha da büyük sorumluluklar düşmektedir. Daha küçük kapasite ile üretilen enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılması için koordinasyon çalışması yapılacak."

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise belediye olarak küresel iklim değişikliği ve bununla mücadeleyi sürdürebilme politikasını benimsediklerini belirtti.

Sera gazının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini giderek yoğunlaştırdıklarını ifade eden Erdem, "Özellikle Türkiye'de karbon salınımının azaltılmasına yönelik Başkanlar Sözleşmesi'ne imza atan ilk 10 belediyeden biri Nilüfer Belediyesi olmuştur. 2014 yılında imzalanan Başkanlar Sözleşmesi kapsamında Nilüfer'de karbon emisyonunun 2030 yılına yüzde 40 azaltılmasını hedefliyoruz. Bütün çabamız daha yaşanılabilir, temiz ve duyarlı bir Nilüfer için." diye konuştu.

Yunanistan, Polonya, Gürcistan, Almanya ve Sırbistan'dan konuşmacıların çevrim içi katıldığı konferans, oturumlarla devam etti.

5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi
5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı gerçekleştirildi

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '5. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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