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Bursa'da 57 çocuğun sünnet sevinci

13 dakika önce

Bursa'da Kestel Belediyesi 57 çocuğu sünnet ettirdi.

Bursa'da 57 çocuğun sünnet sevinci, System.String[]

Bursa'da Kestel Belediyesi 57 çocuğu sünnet ettirdi. Şölen havasında geçen sünnet düğünü Bursa protokolünü bir araya getirdi.


Kestel Belediyesi ilçede ikamet eden 57 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Kestel'deki hayırseverlerin desteğiyle erkekliğe ilk adımını atan çocuklar Kestel Aile Parkı'ndaki şölene aileleri ile katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mehter takımı gösterileri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.


Çocukların ve ailelerin sevincine ortak olan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bugün ilçemizde 57 yavrumuzun sünnet şölenini düzenliyoruz. Yavrularımızı hayırseverlerin de desteğiyle sünnetlerini yaptırdık. Akabinde kıyafetleriyle birlikte bugün şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sünnetin haricindeki çocuklarımız içinde farklı etkinliklerimizin de olduğu bir şölen havasında gerçekleşiyor. Katılan herkese teşekkür ediyor, "yavrularımıza geçmiş olsun" diyerek hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.


Sünnet şölenine, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya katılarak sünnet olan 57 çocuğa çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
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