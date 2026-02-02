Bursa'da Aile İçi Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Aile İçi Silahlı Saldırı

02.02.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de Adem Ünver, kayınpederini öldürüp kayınbiraderini yaraladı. Saldırı anı görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem Ünver'in (42), kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı (68) tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı (35) yaraladığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Halil Can Kalkancı'nın da Ünver'e ateş ettiği görüldü.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ünver, iddiaya göre 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eşi Türkan Ünver'in sene mevlidine akrabalarını çağırmadığı gerekçesiyle, kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile tartıştı. Yine iddiaya göre baba-oğlu 'Sizi öldüreceğim' diye tehdit eden Ünver, dün kayınpederi ve kayınbiraderinin bulunduğu kıraathaneye gitti. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, tabancasını çeken Adem Ünver, Ahmet Kalkancı'yı karnından, Halil Can Kalkancı'yı ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti. Ünver kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALANAN KAYINBİRADERİN ATEŞ ETTİĞİ ANLAR DA KAMERAYA YANSIDI

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kıraathanenin kapısının önünde oturan Adem Ünver ile kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile arasında arbede yaşandığı görüldü. Halil Can Kalkancı'nın ittiği Adem Ünver'in tabancasını çekip arka arkaya ateş ettiği, sol bacağından vurulan Kalkancı'nın ara sokağa kaçtığı görüntülere yansıdı. Ünver, arkasından gelen kayınpederine de ateş ederek kaçarken, karnından vurulan Ahmet Kalkancı'nın yere düştüğü, aksayarak geri dönen Halil Can Kalkancı'nın ise kaçarken yere düşürdüğü tabancasını alıp, ateş ederek Ünver'in arkasından koştuğu görüldü. Çevredekiler tarafından kaldırıma taşınan Ahmet Kalkancı'nın yığıldığı anlar da görüntüye yansıdı.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Aile İçi Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:12:09. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Aile İçi Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.