Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Duaçınarı Mahallesi'nde M.S. ile akrabası olduğu öğrenilen Kerem Yılmaz G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları