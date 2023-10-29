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Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:50

Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı bir kadın cesedi bulundu. Cesedin üzerinden Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Üzerinden Gülay Özen (40) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

YÜRÜYÜŞ YAPANLAR GÖRDÜ

Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı'nda bugün saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, ağaca asılı kadını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BOTLARI YANINDA BULUNDU

Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktı. Kadına ait botlar da duvar üstünde bulundu. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otopsi, Gülay, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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