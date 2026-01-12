Bursa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Bursa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
12.01.2026 09:16
Bursa'da 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosu ile TAMP kapsamlı tatbikat yapıldı. 23 grup katıldı.

Bursa'da, olası bir büyük depreme hazırlık kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Gemlik merkezli bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata 23 afet çalışma grubu katıldı.

Senaryoya göre, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı varsayımıyla müdahale çalışmaları yürütüldü.

Etkilenen ilçelerde kaymakamlar başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri kuruldu. Tatbikat, mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı bağlantılarla ilçe merkezleriyle eş güdüm içinde yönetildi.

Tatbikat kapsamında, arama kurtarma ekipleri öncelikli enkazlara sevk edilirken sağlık hizmetlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planları devreye alındı, sahra hastanelerinin kurulumu senaryo dahilinde başlatıldı.

Güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine yönelik çalışmalar da test edildi.

Yapılan tatbikatla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale hızının artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
