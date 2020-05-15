Bursa'da dört günlük kısıtlamada o yollar ulaşıma kapanacak - Son Dakika

Bursa'da dört günlük kısıtlamada o yollar ulaşıma kapanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerini de kapsayan 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde Bursa-Ankara yolu başta olmak...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 16- 19 Mayıs tarihlerini de kapsayan 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde Bursa- Ankara yolu başta olmak üzere farklı güzergahlar trafiğe kapatılacak. Çalışmalar sırasında, Merinos - Gökdere Arası (Ulubatlı Hasan Bulvarı), Yıldırım Namazgah Caddesi, Yakın Çevre Yolu - Vakıf Kavşağı Otosansit Kavşağı Arası, asfalt kaplama çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılacak. Bu süre içerisinde trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti