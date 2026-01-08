Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda - Son Dakika
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda

08.01.2026 18:19
Bursa'da hayatı felç eden şiddetli fırtına bir kamyonu sürükledi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaşan fırtına, kentte yaşamı felç etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçarken, yurttaki odaların camları ve duvarları kırıldı, öğrencilerin eşyaları zarar gördü.

OTOMOBİLİYLE MOTOKURYEYE SİPER OLDU, TIR'LAR DEVRİLDİ

Nilüfer ilçesinde fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motokuryenin imdadına ise bir sürücü yetişti. Otomobiliyle motokuryeye siper olarak olan sürücü motosikletliye bir süre refakat etti.

KAMYON FIRTINANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Bursa'da bir kamyon fırtınanın etkisiyle sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • n922wcgpzc n922wcgpzc:
    gt kadar arabaya 5 metre kasa koyarsan bu olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
