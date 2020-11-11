Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek - Son Dakika

Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek

11.11.2020 09:39

- Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde, 50 şehirden 50 genç girişimciye girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında beceri ve girişimcilik odaklı destekler verilecek.

- Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek

BURSA - Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde, 50 şehirden 50 genç girişimciye girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında beceri ve girişimcilik odaklı destekler verilecek.

"Kolektif Kariyer Merkezi" koordinasyonunda, gençlerin girişimcilik yönlerini arttırmak hedefiyle, Bursa'da faaliyet gösteren birçok özel ve kamu kuruluşu ile işbirliği protokolleri imzalanarak bu kurumlarla beraber gençlerin iş fikirleri detaylı analiz edilecek.

Gürsu Belediyesi ve Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında "Bursa Girişimci Gençlik Ofisi" projesinin tanıtım toplantısı Gürsü Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, burada yaptığı açıklamada, gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Işık, "Bu projemiz Cumhurbaşkanlığımızın 11. Kalkınma Projesine Gürsu Belediyesi olarak bize destekleme amacıyla yaptığımız bir proje. Burada İçişleri Bakanlığımızdan aldığımız hibe ile 50 gencimizin fikirlerini ve hayallerini bizde burada canlandırmak ve bu gençlerin hayallerinin bir kısmını sanayilerdeki iş adamlarıyla çözmek. Bir kısmını da üniversitedeki hocalarla gençlerimizin hayalleriyle sonuçlandırmak istiyoruz. Biz hem sanayi hem üniversitede hem de gençlerimizin arasında köprü kurarak gençlerimizin geleceğe ışık tutacak bir projeye destek vermek. Bu projemizin içerisinde Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Müstakl Sanayici ve İş Adamları Derneği bununla beraber birçok sanayi iş adamlarımız yine Gürsu OBS'miz ve Bursa içerisinde olan sanayi içinde olan iş adamlarının hepsi ile görüşmeler yapıyoruz ve yeter ki bu gençlerimize katkı sağlayalım. Yeter ki bu gençlerin ışığına ışık olalım. Bu amaçla belediye olarak hem gençlerimiz hemde üniversitedeki kardeşlerimizle beraber bir köprü kurmak" dedi.

Projesini anlatan bir genç, " öncelikle bu proje için İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Çok değerli bir proje uzun zamandır Gürsu'da beklediğimiz atak aslında gençler üzerine yapılan çalışmalar. Bu kapsamda bu projede yer almak bizleri mutlu ediyor. Belediye Başkanımızın buraya kadar gelmesi bizlerle beraber olması oldukça bizleri mutlu etti. Projemiz kapsamında girişimci gençlerin ve saha ekipleriyle beraber entegre bir şekilde çalışma bizleri mutlu edecek. Bu kapsamda öne çıkan fikirlerimiz değerlendirip gelişim sektöründe özellikle bilişim ve teknoloji alanında sektörde ki fikirlerimiz değerlendirip proje aşamasından iş hayatına ve ticaret sektörüne girebilecek pozisyonda olacaktır. İş konsepti üzerine akıllı İnsansız Hava Araçları beraber yangın söndürme çeşitli ikazlara getirebilecek teknik çalışmalar üzerine yoğunlaştırılmış İHA üzerine çalışıyoruz" dedi.

Kendi amacını anlatan genç, "Projem biraz web üzerine ve mobilya üzerine olan bir proje. Daha çok ham madde ve parçanın üreticinin sadece tek elden değil de birden fazla görebileceği ve birden fazla hammaddeyi aynı anda görebileceği proje. Aslında buraya projeden ziyade kendimi geliştirmek için katıldım. Bursa Bilişim ve Yönetim derneği için gelmiştim. Diğer arkadaşlarında projelerini görüp yön vermek istedim. Sadece projesi olan değil de buraya diğer arkadaşlarında gelebileceğini duydum. Bu yüzden böyle bir proje yaptıkları için teşekkür ederim " dedi.

Genç girişimci kadın ise, " dijitalden analoğa ses dönüşümü gerçek parça üzerine düşünüp fikrimi geliştirmiştim. Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümü öğrencisiyim zaten burada bulunmamın sebebi daha çok fikrimi sunmayı öğrenmek ve sunarken bize hibe verecek destekçilerle karşılaşmak. Bu hibe verecek merkezleri öğrenmek ve iş analizi ile metotları öğrenmek" dedi.

Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek
Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek
Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek
Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da genç girişimciler iş fikirlerini detaylı analiz edebilecek - Son Dakika


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