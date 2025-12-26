Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler - Son Dakika
Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler

26.12.2025 09:57
Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler
Bursa'da iki arkadaş sokakta broşür dağıtan gençlere yardımcı olmak amacıyla girdikleri güzellik salonunda icra tuzağına düştü. Genç kadınlar imzaladıkları prosedür belgesi sonrası 22 bin ve 25 bin liralık icra dosyalarıyla karşılaştılar. Güzellik salonunu boş bulan mağdurlar çok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Bursa'da Cumhuriyet Caddesi'nde broşür dağıtan gençlere destek olmak isteyen Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt, güzellik salonuna girerek bilgi aldı. Kendilerine cilt bakımı için bir prosedür kağıdı imzalatıldı. Daha sonra sık sık telefonla aranan 4 ay sonra da adreslerine icra kağıdı gönderilen iki arkadaş, senet imzalamadıklarını belirterek sadece bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak salon tarafından defalarca aranarak randevuya zorlandılar.

"İYİLİK YAPALIM DERKEN MAĞDUR OLDUK"

Aylar sonra gelen icra kağıdıyla şok yaşayan Ceren Yıldız, "İyilik yapalım derken mağdur olduk. 12 bin lira istendi, avukat derken e-Devlet'te 22 bin lira görünüyor. Birçok mağdur olduğunu öğrendik" dedi.

Cilt bakımı yaptırmak isterken icra tuzağına düştüler

"YARDIMCI OLMAK İSTEDİK AMA İCRA DOSYASIYLA KARŞILAŞTIK"

Yağmur Kurt ise, "Gençlere yardımcı olmak istedik ama icra dosyasıyla karşılaştık. Benim e-Devlet'te 25 bin lira görünüyor. Başta korktuk ama cesaret ettik, diğer mağdurlar da seslerini çıkarmalı" diye konuştu.

KAPI DUVAR

Kapısına gittikleri güzellik salonunu boş bulan mağdurlar, çevredeki esnaftan da çok sayıda kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını öğrendi. Firmanın telefonlarının ise sürekli meşgul çaldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

SON DAKİKA: Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler - Son Dakika
