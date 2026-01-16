Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cansız bedeninin izinsiz şekilde mezarlığa defnedildiği ortaya çıktı.
Olay, Arabayatağı Mahallesi'nde yer alan Arabayatağı Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlıkta çalışan görevli, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarının olduğunu fark etti. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde bebek cenazesinin, kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiği belirlendi. Bebeğin cenazesinin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?