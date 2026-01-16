Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti - Son Dakika
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti
16.01.2026 16:41  Güncelleme: 17:07
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cenazesinin, mezarlığa izinsiz defnedildiği tespit edildi. Mezarlıkta çalışan görevlinin fark etmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cansız bedeninin izinsiz şekilde mezarlığa defnedildiği ortaya çıktı.

MEZARLIK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Olay, Arabayatağı Mahallesi'nde yer alan Arabayatağı Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlıkta çalışan görevli, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarının olduğunu fark etti. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedildiği belirlendi

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan kontrollerde bebek cenazesinin, kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiği belirlendi. Bebeğin cenazesinin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedildiği belirlendi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

