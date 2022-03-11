Bursa'da kar yağışı (2) - Son Dakika

KAR KALINLIĞI YÜKSEKLERDE 20 SANTİMETRE

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah etkisini artıran yağışla kent, beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, kazalar da meydana geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 4, yüksek kesimlerinde ise 20 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç ile karla mücadele ediyor.

KAPANAN 147 MAHALLE YOLUNDAN 122'Sİ AÇILDIBüyükşehir Belediyesi'nce 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında; İnegöl 'de 20, Orhaneli 'de 9, İznik 'te 12, Keles 'te 9, Kestel 'de 9, Mustafakemalpaşa 'da 20, Gürsu 'da 2, Osmangazi 'de 10, Gemlik'te 4, Nilüfer'de 9, Orhangazi 'de 4 ve Karacabey 'de 14 olmak üzere kapanan 122 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışının devam ettiği 25 mahalle yolunun ulaşıma açılması çalışmalar ise kesintisiz sürüyor.TIR VE KAMYON GEÇİŞİNE İZİN YOKKentin çevre illerle bağlantısını sağlayan ana yollarda Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışıyor. Ana yollarda sorun yaşanmazken, TIR ve kamyonların İstanbul yönüne gidişine izin verilmiyor. TIR ile kamyonlar, araç parklarında bekletiliyor. Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki 4 bin 669 kilometre yolda, 149 kar bıçaklı tuz serici, 61 greyder, 40 yükleyici, 5 rotatif, 12 vinç olmak üzere toplam 267 makine ve 652 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Kış başından itibaren şu ana kadar 39 bin ton tuz ve 300 ton eriyik kullanılırken, 3 günlük mücadele için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nün deposunda 10 bin ton tuz bekletiliyor.ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Öte yandan kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı, 160 santimetreye ulaştı. Uludağ'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 14, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

Esra TÜRKER- Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,