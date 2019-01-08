Bursa'da Karla Mücadele Sürüyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki kardan kapanan 106 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki kardan kapanan 106 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 106 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan
'da 6, Gemlik
'te 4, Gürsu
'da 2, İnegöl
'de 20, Karacabey
'de 8, Keles
'te 4, Kestel
'de 10, Mustafakemalpaşa
'da 26, Nilüfer'de 10, Orhaneli
'de 2, Orhangazi
'de 4 ve Osmangazi
'de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü
, Heykel, Ankara
yolu, İzmir
yolu ve Mudanya
yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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