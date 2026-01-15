Bursa'da Kaza: Bariyerler Araçların Üzerine Düştü - Son Dakika
Bursa'da Kaza: Bariyerler Araçların Üzerine Düştü

Bursa'da Kaza: Bariyerler Araçların Üzerine Düştü
15.01.2026 06:14
Bursa'da bir kamyonetin kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpması sonucu iki araç hasar gördü.

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç demir bariyerlere çarpıp çalılık alana uçtu. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyerler, yola katılım yapan iki aracın üzerine düştü.

Kaza, saat 00.00 sıralarında, eski Gemlik yolu üzerinden Demirtaş yolu istikametine seyir halinde olan Ömer Ö. idaresindeki 37 KH 775 plakalı kamyonetin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen araç, sağ şeritte seyreden Ercan K. yönetimindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan 37 KH 775 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak demir bariyerlere çarpıp bağlantı yolunun üzerinden uçtu ve çalılık alana savruldu. Bu sırada yerinden kopan demir bariyerler, 11 Eylül Bulvarı'ndan Demirtaş yolu istikametine katılmakta olan Emre Ş. idaresindeki 34 DLB 226 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kopan bariyerlerin, aynı güzergahta seyir halinde olan Berkant G. yönetimindeki 16 CZV 10 plakalı otomobile de isabet ederek saplandığı öğrenildi.

Olay yerine çevredeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından yapılan ihbarlar ile bir çok polis ekibi, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan biri olmadı. Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmede kazanın oluşumunda 37 KH 775 plakalı kamyonetin sigortası ve muayenesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa'da Kaza: Bariyerler Araçların Üzerine Düştü

SON DAKİKA: Bursa'da Kaza: Bariyerler Araçların Üzerine Düştü - Son Dakika
