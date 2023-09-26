Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:18

Bursa'da düğün alışverişi yapan nişanlı çift, dönüş yolunda içinde bulundukları lüks otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Bursa'da nişanlı bir çiftin içinde bulunduğu araç, düğün alışverişinden dönerken seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada araba ezilirken genç çift hayatını kaybetti.

İKİSİ DE CAN VERDİ

Bursa- İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki tıra çarptı. Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada nişanlı çift hayatını kaybetti

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada nişanlı çift hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Başköy, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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