Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi - Son Dakika
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Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi

07.09.2022 10:56
Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi

BURSA'da, ormanda kozalak toplarken çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Ceyhun Çetin (31) cinayeti davasında mütalaa veren savcı, 5 sanıktan her biri için ömür boyu hapis cezası talep etti.

BURSA'da, ormanda kozalak toplarken çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Ceyhun Çetin (31) cinayeti davasında mütalaa veren savcı, 5 sanıktan her biri için ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı, daha sonra kavgaya hangi tarafın sebep olduğunun belirlenemediğini, bu nedenle 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederek, her sanık için 18'er yıl hapis istedi.

Karacabey ilçesi kırsal Okçular Mahallesi'nde, evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Çetin, geçen yıl Kasım ayında, ek gelir elde etmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanda kozalak toplayan Çetin'in çuvalları, iddiaya göre, çalınmak istendi. Bu sırada Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 5 kişi arasında arbede çıktı. Şüpheliler, Çetin'i kozalak toplama aparatı ile dövdükten sonra bıçaklayıp, kaçtı. Çetin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, kaçan şüphelileri belirleyip, harekete geçti. Ekipler Murat Ay (23), Erhan Özyıldırım (30), Sedat Özyıldırım (29), Yunus Yiğit (36) ve Ahmet Kaya'yı (35) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Murat Ay tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada Ahmet Kaya, Yunus Yiğit, Sedat Özyıldırım ve başka suçtan tutuklu Erhan Özyıldırım hakkında da tutuklama kararı verildi. 5 tutuklunun bulunduğu davada, yargılama devam etti. Erhan Özyıldırım, Ahmet Kaya ve Murat Ay'ın hazır bulunduğu duruşmaya Yunus Yiğit, Sedat Özyıldırım, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.'KOLLUK KUVVETLERİNE İHBARDA BULUNDUK'Duruşmada Erhan Özyıldırım, daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, "Olay günü diğer şüpheliler ile birlikte Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alana çam kozalağı toplamak için gittik. Recep Atış, Murat Atış ve Ceyhun Çetin ve Ahmet Ören yanımıza gelerek, 'Burada çam kozalağı toplayamazsınız' dediler ardından 20-25 köylü üzerimize yürüdü. Elimizdeki çengelli sopaları aldılar. Olayın büyüyeceğini düşünerek, olay yerinden kaçarak, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunduk. Ölen Ceyhun Çetin'i kimin vurduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.'KÖYLÜLER BENİ DARBETTİ'"Köylüler, beni darbetti. Bu sırada nereden elime geçtiğini bilmediğim sopayı savurdum. Kimseyi öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek önceki ifadesini tekrarlayan Murat Ay, Erhan Özyıldırım'ın savunmasının da doğru olduğunu kaydetti. Ahmet Kaya ise kozalak toplamak için ormana gittiklerini belirterek, "Olay günü üzerimize köylüler yürüdü. Ellerimizdeki çengelli sopaları aldılar. Bize vurmaya başladılar. Bu sırada Ceyhun Çetin'in yaralandığını gördüm. Ben ve arkadaşlarım Ceyhun Çetin'e vurmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Sedat Özyıldırım ile Yunus Yiğit de savunmalarında Ceyhun Çetin'e vurmadıklarını iddia etti.SAVCIDAN 'HAKSIZ TAHRİK' TALEBİ

Savunmaların ardından mütalaasını veren savcı, her sanık için ömür boyu hapis cezası talep etti. Daha sonra savcı, kavgaya hangi tarafın sebep olduğunun belirlenemediğini, bu nedenle 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederek, sanıklar için 18'er yıl hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, savunma için ek süre verip, duruşmayı erteledi.


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Gördükleri sonrası çılgına dönen motosikletli genç, eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu Gördükleri sonrası çılgına dönen motosikletli genç, eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu Bursa'da ormandaki 'kozalak kavgası' cinayeti davasında mütalaa açıklandı Bursa'da ormandaki 'kozalak kavgası' cinayeti davasında mütalaa açıklandı
Kaynak: DHA

Yunus Yiğit, Murat Ay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi - Son Dakika
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