Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç metro raylarına düştü; 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç metro raylarına düştü; 1 yaralı

17.08.2022 00:40
Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç metro raylarına düştü; 1 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, demir korkuluklara çarptıktan sonra metro raylarına düştü.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, demir korkuluklara çarptıktan sonra metro raylarına düştü. Araçta bulunan 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle metro seferleri 30 dakika durdu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi, Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Emin Y. yönetimindeki 16 BDT 14 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma ardından da sol taraftaki bariyerlere ve metro hattının demir korkuluklarına çarptı. Bariyeri ve korkulukları aşan ticari araç metro raylarına düştü. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

METRO RAYLARINA GİREN ARACI POLİS EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR ÇIKARDIPolis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, metro seferleri de durduruldu. Aracın metro raylarından kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Ancak kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanınca çekici olay yerine ulaşamadı. Metro seferlerinin devam etmesi için aracı raylardan polis ekipleri ve vatandaşlar kaldırdı. Yaklaşık 30 dakikalık aradan sonra metro seferleri kontrollü şekilde devam etti.

Tedavi altına alınan Ahmet Y.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri, kazada parçalanan bariyerlerin ve demir korkulukların onarımının yapılması için çalışma başlatıltı. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç metro raylarına düştü; 1 yaralı - Son Dakika

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