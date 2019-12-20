Bursa'da tarım arazilerine hayat veren gölbaşı barajı, kurudu - Son Dakika
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Bursa'da tarım arazilerine hayat veren gölbaşı barajı, kurudu

6 saat önce

Bursa'da tarım arazilerine hayat veren Gölbaşı Barajı, kuruduBursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu.

Bursa'da tarım arazilerine hayat veren Gölbaşı Barajı, kurudu

Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. 1933 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan barajda yaşanan kuraklık, DHA tarafından havadan da görüntülendi. Binlerce çiftçilerin mağdur olduğunu belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Barajın, tarım dışı kullanılması çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Fabrikaya ve sanayiye su veriliyor. Aynı zamanda barajın dibi çok pis, acilen temizlenmesi gerek. Bu baraj, Bursa'nın yaşam kaynağıdır" dedi.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından, tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, görenleri şaşırttı. Kıyıdan, yer yer 100 metreye kadar çekilen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Çiftçiler, Bursa Ovası'na kurulan fabrika ve sanayilerin, buradan su kullandığını, suyun bu sebepten çekildiğini, aynı zamanda uzun süredir temizlenmeyen göletin dibinde, kil ve çamur birikintisi olduğunu söyledi. Sanayicilerin, baraj suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptırdığı sulama barajı olan Gölbaşı'nın durumunun, içler acısı olduğu bir manzara ile karşı karşıyayız. En önemli etkenlerden bir tanesi küresel ısınma. Malum, kurak bir yıl geçiriyoruz. Ama tamamen bu nedene bağlayamayız. Yıllardan beri dağdan gelen, akarsularla gelen, atıkların göletimizin dibinde çamur ve yaptığını söylüyoruz. Acilen göletimizin temizlenmesi gerekiyor" dedi.

'TARIMSAL SU, SANAYİYE VE FABRİKALARA VERİLİYOR'

Gölbaşı Barajı'nın tarım dışı da kullanıldığını söyleyen Eyüp Kılıç, "Barajın, tarım dışı kullanılması, çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarımsal sudan, sanayiye ve fabrikalara su veriliyor. Biz sanayinin düşmanı değiliz. Sanayi olmazsa olmazımız. Acak devletimizin bu soruna ayrı bir çözüm bulması gerekiyor. Tarımın olmadığı bir yerde sanayinin ne işi var. Bu durum için yetkililerin acilen çözüm bulması gerekiyor. Çiftçilerimiz bu suya bir bedel ödüyor. Yani parasını ödediğimiz sulama göletine neden yatırım yapılmıyor. Biz bunları hoyratça tüketirsek, dünyaca ünlü şeftalimiz, armudumuz var. Biz bunları kovayla mı sulayacağız" dedi.

'BU BARAJ, BURSA'NIN YAŞAM KAYNAĞIDIR'

Çiftçilerin mağdur olduklarının altını çizen Eyüp Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu barajı sanayiye su verilsin diye yaptırmadı. Kuru tarım mı yapalım? Ovanın göbeğine arpa, buğday mı ekeceğiz? Burasının mevcut alanı sulak alanı 3 bin dönüm. Ama şu anda kapasiteyi ölçmeye dahi şansımız yok. Suyun derinliğini ölçünce 30 santimetre geliyor. Suyun altı kil dolu. Burası Bursa'nın yaşam kaynağıdır. Göletin acilen temizlenmesi gerekiyor. Şu an barajda bulunan su, tarım arazilerine yetmez. Bu gölet, fabrikalar ve sanayi burada yokken taşacak haldeydi. Şimdi tarım alanları daralmasına rağmen, bu su bize yetmiyor. Bu baraj için acilen önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Barajdan görüntüler

-Kurak alanlardan görüntüler

-Çekilen sudan görüntüler

-Kayıklardan detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Bursa'da tarım arazilerine hayat veren gölbaşı barajı, kurudu

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
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