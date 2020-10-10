Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek - Son Dakika

Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek

10.10.2020 13:22
Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu, yüzme havuzu ve müştemilatların bulunduğu alanda uygulanacak yeni projeyi, Mimarlar Odası işbirliğinde düzenlenen yarışma ile belirleyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu, yüzme havuzu ve müştemilatların bulunduğu alanda uygulanacak yeni projeyi, Mimarlar Odası işbirliğinde düzenlenen yarışma ile belirleyecek.

Bursa'nın her alanda yaşanabilir hale gelmesi için canla başla çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta basketbol olmak üzere çeşitli spor etkinliklerine ve kültür organizasyonlarına ev sahipliği yapan, ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılan Atatürk Spor Salonu'nu Türkiye'ye örnek bir çalışmayla yeniliyor. 1972 yılında hizmete açılan kapalı spor salonuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait birimler ve yüzme havuzunun da yer aldığı 18 dönümlük alanda yıkım çalışmaları tamamlandı. Hemen yandaki 42 dönümlük Millet Bahçesi ile bütünleşik bir yapı sergilemesi hedeflenen alanda 'yine Atatürk ismiyle' işlevsel ve modern yeni bir salon inşa edilecek.

Akademik işbirliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların merakla beklediği yeni proje için Mimarlar Odası ile işbirliğinde gitti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nejla Yörüklü, İçmimarlar Odası Başkanı Nur Gül Arslan arasında işbirliği protokolü imzalanırken, işbirliğinin önemli bir örneği yeni yapılacak Atatürk Spor Salonu Projesi'nde sergilenecek.

Yarışma takvimi

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 'Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması'nın ilanını yaptı. Özgün ve nitelikle tasarımla günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılmasının hedeflendiği yarışmada soru sormak için son tarih 15 Ekim, cevapların ilanı için ise 17 Ekim tarihleri belirlendi. Katılımın yoğun olmasının beklendiği yarışmada son başvuru tarihi 02 Aralık olarak belirlenirken, Mimarlar; Deniz Dokgöz (Başkan), Süleyman Akkaş, Sevince Bayrak, ve Kerem Yazgan ile inşaat mühendisi Hakan Tacattin Türker'den oluşan jüri heyeti çalışmalarına 11 Aralık'ta başlayacak.

Bursa ortak değerimiz

Bursa'nın geleceğini ilgilendiren, tarihini ve kültürünü ilgilendiren farklı projelerle alakalı akademik odalarla işbirliği protokolü yaptıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ben destek ve katkıları için akademik odalarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bursa hepimizin ortak değeridir. Bizim yaşadığımız, sosyalleştiğimiz, hayatımızı sürdürdüğünüz, havasını soluduğumuz, sokaklarını gezdiğimiz bu güzel şehrin daha da güzel olması bizim hepimizin ortak heyecanı. Şehre dair sözü olan, şehre dair heyecanı olan herkesin heyecanı bizim için önemlidir ve değerlidir. Atatürk Spor Salonu için yaptığımız bu işbirliğinde Bursa'ya yakışan güzel bir projenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi. - BURSA

Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek
Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek
Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek
Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Yüzme, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti         
11:03
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada         
09:50
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei