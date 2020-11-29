Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların - Son Dakika

Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların

29.11.2020 12:28

Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 14'ü kadın 28 görevli her gün onlarca cenazenin gassallığını yapıyor Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüsle birlikte artan...

Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 14'ü kadın 28 görevli her gün onlarca cenazenin gassallığını yapıyor

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüsle birlikte artan ölüm olaylarında vatandaşlara en sağlıklı hizmeti verebilmek için gece gündüz çalışıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan: "

-"Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda siperlik, maske, eldiven çizme gibi koruyucu ekstra tedbirlerle vatandaşımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz"

-"Vatandaşlardan ricamız; kendi programlarına değil bizlerin belirlediği çalışma planlarına uymaları"

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en kritik 3 ilden birisi olarak açıkladığı Bursa'da son 15 günde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personelinin de görev yükü arttı. 207 personel mesai mefhumu gözetmeden ek tedbir alarak gasil işleminden defin işlemine kadar cenazesi olan vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Son bir ayda ölüm olaylarında gözle görülür artış olsa da 14'ü kadın 28 gassal Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ek tedbir alarak hizmet veriyor. Bursa genelindeki 1300 mezarlıkta da hummalı çalışma var. En büyük yoğunluk Hamitler Kent Mezarlığı'nda yaşanırken, son 15 günde kazılan bir paftanın büyük oranda dolması; hem mahalle sakinleri hem de yakınlarını korona virüsten dolayı kaybedenlere şaşkınlık yaşatıyor.

Bursa'da sağlık çalışanlarından sonra zorlu görevi yürüten gassallar ve mezarcılar, korona virüsü salgını döneminde de ekstra korucuyu tedbirlerle vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Covid-19 salgının sürecinde de hizmetlerin aksamadan devam etmesi için canla başla çalışıyor. 14 kadın 14 erkek olmak üzere 28 gassal her gün dini vecibelere uygun olarak cenazeleri yıkıyor, kefenliyor, tabutluyor. Mezarlıkta çalışan görevliler ise cenazenin defin edilmesinde vatandaşlara yardımcı oluyor. Salgın sürecinde artan vaka sayılarından sağlıkçılar kadar onlar da etkilense de hizmetlerin aksamaması için zaman mefhumu gözetmeksizin 7/24 büyük özveri ile gayret gösteriyorlar. Belediyeye ait cenaze araçları ile cenazenin evinden alınarak mezarlığa kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak yapılıyor. Şehir dışında defin edilmek isteyen cenazeler de gerek karayolu gerekse hava yolu ile memleketlerine ulaştırılıyor. Herkesin ürperdiği yerde canla başla çalışan görevlilerin yükü pandemi sürecinde biraz daha ağırlaşıyor. Bu süreçte korona virüsünden ölenler de tüm dini kurallara uygun olarak defin ediliyor. Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlar yıkanıp kefenlendikten sonra gerekli tedbir alınarak gömülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, süreç ile ilgili bilgiler verdi.

Salgın sürecinde yoğunluk olsa da hizmetlerin aksamadığının altını çizen Fidan, "14 kadın, 14 erkek gassal olmak üzere 207 personelle mesai mefhumu gözetmeksizin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın direktifleriyle vatandaşların en acı gününde gece gündüz demeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Korona virüs salgını ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge çerçevesinde gassallar başta olmak üzere personelimiz siperlik, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafetlerle vatandaşlara hizmeti sürdürüyoruz. Bursa genelinde bin 300 mezarlık olmak üzere şehir merkezindeki definlerin yanı sıra 81 ildeki vatandaşlara da hizmet ediyoruz. Bursa'da vefat etmiş birinin memlekete gönderilmesi noktasında gerek uçak, gerekse karayolu ile cenaze araçlarımızla bu hizmeti kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Bu hizmetlerin tamamı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Vatandaşlarımızın yakınları nerede vefat etmiş ise köyde ise köyden, evde ise evden, hastanedeyse hastaneden alınıyor. Ekiplerimiz koruyucu kıyafetler kullanıyor. Cenazeler gasilhaneye getiriliyor. Yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması, defnedilmesi dini vecibelere uygun yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi her zaman vatandaşların yanında yer alıyor" dedi.

Fidan, sözlerini şöyle tamamladı; "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, buradaki hizmetlerin daha sağlıklı şekilde yürümesi için buradaki planlamaya uymaları. Çünkü burada hizmet veren arkadaşlar da risk grubunda yer alıyor.

Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların

Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların - Son Dakika


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