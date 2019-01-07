Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Kaza 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Kaza 4 Yaralı

1 saat önce

Bursa'ın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'da Zincirleme Kaza 4 Yaralı, System.String[]
Bursa'ın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolun sebep olduğu kazada, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Bursa'ya yolcu taşıyan sürücü İbrahim Turan (53) yönetimindeki 11 EC 214 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, önünde seyir halinde olan sürücü Kemal Tok (37) yönetimindeki BUSKİ'ye ait 16 BLD 59 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan BUSKİ'ye ait araç, önünde seyir halinde olan Cemali Turan (52) yönetimindeki 16 Y 9821 plakalı diğer hafif ticari araca arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası minibüste bulunan yolcu İdris Demir (68) ile BUSKİ aracının sürücüsü ve araçtaki İsmail Çavdar (27) ile İsmail Tok(30) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

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