Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı

18.08.2022 16:18
Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Bursa'daki göl ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

Bursa'daki göl ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan 2,5 milyon sazan yavru su bırakıldı.

Bakanlığın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün Yeniköy Altı Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, konuşmasında, Bursa'nın 5 ilçesinde büyük ve orta ölçekli 45 göl ve gölette balıklandırma çalışması yapıldığını bildirdi.

Bu kapsamda il genelinde 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldığını belirten Şenyürek, "Son 5 yıla baktığımızda 3 milyon 400 balığı suyla buluşturmuşken, bu sene biraz daha fazla sayıda balığı göl ve göletlerimizde suyla buluşturuyoruz." dedi.

Bursa'da su ürünleri üretiminin arttığını dile getiren Şenyürek, İznik Gölü'nün özel biyolojik, morfolojik ve ekosisteme sahip olduğunu vurguladı.

Gölde 27 balık türünün yaşadığını aktaran Şenyürek şöyle konuştu:

"İznik Gölü'nde 4 avlak sahası ve 5 su ürünleri avcılık kooperatifi bulunmakta olup 129 ruhsatlı balıkçı gemisi mevcuttur. Sportif avcılığın geliştirilmesi, göllerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla Edirne İpsala Su Ürünleri Araştırma İstasyonundan getirilen yavru balıklarla, Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün organizasyonu ile İl Müdürlüğümüzce doğal göl ve Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki göletlerde balıklandırma çalışması yapılmaktadır. Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynaklar üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkan sağlayarak bu çerçevede ülkemizde eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının ilimizde oluşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Vatandaşlarımıza ve köylümüze düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır."

Balık yavrularının göle bırakılmasıyla sona eren programa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Akın Belgen, Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çınar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, su ürünleri mühendisi Hacı Bayram Güneş ve tarım teknikeri Ozan Çelebi katıldı.

YORUMLAR
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İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı Bin sazan balığı, miniklerin elleriyle suyla buluştu Bin sazan balığı, miniklerin elleriyle suyla buluştu
Kaynak: AA

Balıkçılık, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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